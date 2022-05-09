Atletico Madrid, şampiyon Real Madrid’i devirdi: 1-0
La Liga şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi finalisti Real Madrid, ezeli rakibi Atletico Madrid'e deplasmanda boyun eğdi.
İspanya La Liga 35. hafta karşılaşmasında Atletic Madrid ve Real Madrid kozlarını paylaştı. Madrid derbisini ev sahibi ekip tek golle kazandı.
Atletico Madrid’in VAR kararıyla kazandığı penaltı vuruşunu Yannick Carrasco 40. dakikada gole çeviren isim oldu. İki takımın da sayısız gol fırsatından yararlanamadığı maçta, Atletico Madrid kalecisi Jan Oblak 4 net kurtarış yaparak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
İki takımın toplam 31 şut (16/15) çektiği mücadelede başka gol sesi çıkmayınca Atletico Madrid 1-0 galip geldi ve puanını 64 yaparak dördüncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı.
İlk 4’e girerek Şampiyonlar Ligi’ne katılma hedefindeki Atletico Madrid, La Liga’da şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid karşısında kritik bir zafere imza attı.