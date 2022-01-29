Avustralya Açık’ta şampiyon Ash Barty! 44 yıl sonra inanılmaz tesadüf

Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Ashleigh Barty, Danielle Collins'i yenerek şampiyon oldu. Ashleigh Barty Barty, 44 yıl sonra bir ilke imza atarken, Avustralya Açık inanılmaz bir tesadüfe de sahne oldu.

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Avustralya'da düzenlenen sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık’ın kadınlar şampiyonunu belirleyecek maçta Avustralyalı Ashleigh Barty, ABD'li Danielle Collins ile karşılaştı.

Seyirci desteği ile rakibine üstünlük kuran Ashleigh Barty, ilk seti 6-3, ikinci seti ise 7-6 kazanarak turnuvadan zaferle ayrıldı. 25 yaşındaki tenisçi, 2019 Fransa Açık ve 2021 Wimbledon'dan sonra 2022 Avustralya Açık'ta da mutlu sona ulaştı.

Avustralyalı raket ayrıca 2 milyon 875 bin Avustralya Doları para ödülünün de sahibi oldu.

İNANILMAZ TESADÜF

Öte yandan Ashleigh Barty, 44 yıl sonra Avustralya Açık'ta kazanan ilk Avustralyalı oldu. Avustralya Açık’ı kazanan son Avustralyalı tenisçi 1978 yılında Christine O’Neil olmuştu.

Christine O’Neil, tıpkı Ashleigh Barty gibi finalde yine ABD’li bir rakiple karşılaşmıştı. Christine O’Neil, Betsy Nagelsen karşısında, aynı Ashleigh Barty’nin Danielle Collins’i yendiği gibi, ilk seti 6-3 almış, ikinci sette de 7-6’lık üstünlük sağlayarak 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Avustralya Açık’ta 44 yıl sonra Avustralyalı Ashleigh Barty, vatandaşı Christine O’Neil gibi ABD’li rakibini aynı setlerle mağlup ederek ev sahibi ülkenin hasretini sona erdirirken, inanılmaz bir tesadüfe de imza atmış oldu.