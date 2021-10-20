Barcelona Şampiyonlar Ligi’nde nefes aldı! Pique tarih yazdı…

Şampiyonlar Ligi E Grubu üçüncü maçında Dinamo Kiev'i konuk eden Barcelona, Gerard Pique'nin golüyle 1-0 galip geldi ve gruptaki ilk puanını aldı.

Sozcu.com.tr

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Şampiyonlar Ligi’nde kötü günler geçiren Barcelona, E Grubu üçüncü maçında Dinamo Kiev’i ağırladı. Ukrayna temsilcisini ilk yarıda bulduğu golle mağlup eden Katalan ekibi, grupta ilk puanını hanesine yazdırdı. Barcelona’ya galibiyeti getiren golü 36. dakikada Gerard Pique kaydetti. Galibiyet golünü atan Pique, Roberto Carlos ile birlikte Şampiyonlar Ligi’nde en fazla gol atan savunma oyuncusu oldu. Toplamda 16 gole ulaşan Pique, 15 gollü Sergio Ramos ve Ivan Helguera’nın yanı sıra 12 golü bulunan Dani Alves’i geride bırakmayı başardı. Barcelona bu sonuçla puanını 3 yaparken, Dinamo Kiev 1 puanda kaldı. İki ekip grubun dördüncü maçı için 2 Kasım’da Ukrayna’da karşı karşıya gelecek.