Bayern Münih’in Sadio Mane paylaşımı olay yarattı! ‘Servus-Köle’ karmaşası…

Alman devi Bayern Münih, Liverpool'dan transfer ettiği Sadio Mane için sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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Liverpool’daki macerasına son veren Senegalli yıldız futbolcu Sadio Mane, Bayern Münih’e resmi imzayı attı. Ancak Alman devinin Mane transferini sosyal medyada duyuruş şekli tartışma yarattı.

30 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalayan Bayern Münih, Liverpool’a 32 milyon euro bonservis bedeli+bonuslar ödeyecek. İmzaların atılmasından sonra Mane transferini “Servus, Sadio” paylaşımıyla duyuran Bayern Münih’in bu hamlesi kargaşa yarattı.

Almanya’da özellikle Bavyera bölgesinde kullanılan “Servus” kelimesi, samimi olunan kişileri hem selamlarken hem de vedalaşırken kullanılan bir tabir. Kelimenin kökeni çok eski tarihlere dayansa da, son dönemde özellikle gençler arasında kullanımı oldukça yaygın.

Ancak Servus kelimesinin latince anlamnın “köle” veya “hizmetçi” manasında kullanılıyor olması, sosyal medyada infial yarattı. Münih ekibinin, siyahi oyuncunun transferini duyururken böyle bir dikkatsizlik yapması birçok kişi tarafından eleştirilirken Twitter’daki paylaşımın altına binlerce yorum yağdı.

OLUMSUZ ANLAMDA ŞAŞKINLIK

Öte yandan Bavyera’da “Servus” kelimesinin ikinci bir kullanım şekli de var. Eğer birinin “Na servus” dediğini duyarsanız, bu genellikle olumsuz anlamda bir şaşkınlık ifade ediyor.