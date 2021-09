Cengiz Ünder: Son zamanlarda verdiğim en doğru karar…

Marsilya'da forma giyen Milli futbolcu Cengiz Ünder, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada "Son zamanlarda verdiğim en doğru kararlardan bir tanesi Marsilya'ya gelmek" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2’nci maçında Galatasaray yarın deplasmanda Marsilya’nın konuğu olacak. Fransız ekibinde teknik direktör Jorge Sampaoli ve Cengiz Ünder karşılaşma öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’a karşı oynayacağı için heyecanlı olduğunu dile getiren Milli futbolcu Cengiz Ünder, “Tuttuğum takımı söylemem doğru olmaz. Ben profesyonel bir futbolcuyum. İşimi yapıyorum. Marsilya’da olmaktan dolayı mutluyum. Bir Türk takımına karşı oynayacağım için heyecanlıyım. İnşallah güzel bir maç olur. Hem takım hem de ben bu maça iyi hazırlandık. 4 gözle bu maçı bekliyorum” diye konuştu.

CENGİZ ÜNDER: FATİH HOCA BENİM İÇİN DEĞERLİ VE YERİ FARKLI

Kendisini milli takıma ilk olarak Fatih Terim’in çağırdığını dile getiren Ünder, “Fatih hoca ile ilgili beni milli takıma ilk çağıran hoca. Bende yeri farklı ve değerli. Bana milli takımda görev verdi ve o günden beri milli takımda devam ediyorum. Benim içn farklı olacak. Heyecanlıyım. Kendimi iyi hazırladım. Yarın da her zamanki gibi en iyisini yapmak istiyorum. Kendimi iyi ve hazır hissediyorum. Yarın göreceğiz” şeklinde konuştu.

“SON ZAMANLARDA VERDİĞİM EN DOĞRU KARARLARDAN BİR TANESİ MARSİLYA’YA GELMEK”

Performans olarak iyi durumda olduğunu ifade eden Cengiz Ünder, “Benim buradaki önceliğim hocanın bana güvenmesiydi. Geldiğim ilk günden beri kulüpteki herkes benimle yakından ilgilendi. Ben de elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Bunu yapmaya da devam edeceğim. Performansım şu an iyi durumda. Her geçen gün daha iyisini yapmak istiyorum. Bunu yapabilecek güçteyim. Son zamanlarda verdiğim en doğru kararlardan bir tanesi Marsilya’ya gelmek. Biz bu maça iyi hazırlandık. Yarın sahada ne yapacağımız önemli. Ligdeki son maçımızı kaybettik. Avrupa’da da maçlar her zaman zor olur. Biz bu maça iyi hazırlandık. Bİz de yarın bunu sahada gösterip galip gelmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“MİLİK BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR OYUNCU”

Arkadiusz Milik’in sakatlığının ardından takıma dönmesinin kendileri için önemli olduğunu söyleyen Cengiz Ünder, “O bizim için önemli ve iyi bir oyuncu. Napoli’de oynarken onunla rakip olmuştuk. Beğendiğim bir futbolcu. Dört gözle onunla oynamayı bekliyorum. İnşallah bir daha kötü bir sakatlık yaşamaz ve beraber güzel bir mücadele veririz” dedi.

“BU KONUDA BİR ŞEY SÖYLEMEM DOĞRU OLMAZ”

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda yaşanan teknik direktör değişikliği kendine sorulan Cengiz Ünder, “Bu konuda bir şey söylemem doğru olmaz. Yarın bir maçımız var. Onu konuşmamız gerekiyor. Onun için bu konuda bir şeyler söylemek istemiyorum” diye konuştu.

“BÖYLE KAZALAR BAZEN OLABİLİYOR”

Hafta sonunda Lens karşısında yaşadıkları mağlubiyet hakkında da konuşan Cengiz Ünder, sözlerini şöyle noktaladı:

“Böyle yorgunlukların olması normal. Çok maç oynuyoruz. Arada böyle maçlar olabilir. Performansımız iyi durumda, iyi gidiyoruz. Buna devam edeceğiz. Böyle kazalar bazen olabiliyor. Önümüzdeki maçlara bakacağız. 1 maça takılıp kalmamak gerekiyor.”

SAMPAOLİ: GALATASARAY KARŞISINDA HIZLI OYNAMAMIZ LAZIM

Yarın oynanacak karşılaşmanın kendileri için oldukça önemli olduğunu söyleyen Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, “Geçen pazar kaybettik fakat her maçtan ders almak lazım. Lens ile oynadığımız maçın sonucundan da dersler almamız gerekiyor. Son zamanlarda çok maç oynuyoruz. Doğru analiz yapma imkanı maalesef yok. Yarınki maç bizim için çok önemli. Takımın geleceğiyle açısından çok önemli. Çok iyi hazırlandık. Yarınki maçtan başarıyla çıkmayı ümit ediyoruz. Lens geçen gün bize karşı iyi bir futbol oynadı ve bizi zor durumlarda bıraktı. Devamlı olarak baskı yaptılar. Oyuncularla yapmış olduğumuz konuşmalarda bu tutumun tekrarlanmamasını istiyoruz. Her ne kadar Lens maçında zorluk çekmiş olmamıza rağmen 3 pozisyona girdik. Değerlendirsek sonuç farklı olabilirdi. Bu sezon oynadığım maçlarda takım olarak ilk kez bu kadar zorlandık. Kendi futbolumuzu maalesef oynayamadık” diye konuştu.

“GALATASARAY İYİ BİR TAKIM”

Galatasaray’ın iyi bir takım olduğunu ifade eden Sampaoli, “Galatasaray, topsuz oyunda baskı yaparak futbolunu geliştiren bir ekip. Bizim alışık olmadığımız bir şekilde futbol oynuyor. Bu bakımdan hafta başından beri bu konuda birçok çalışma yaptık. Galatasaray iyi bir takım. Bu maçı kazanmak istiyorsak Galatasaray karşısında hızlı oynamamız lazım” ifadelerini kullandı.