Christian Eriksen kalp rahatsızlığından sonra yeniden milli takımda

Danimarka Milli Takımı Teknik Direktörü Kasper Hjulmand, Brentford forması giyen Christian Eriksen'İ yeniden kadroya davet etti.

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EURO 2020’de yaşadığı kalp rahatsızlığından sonra futbola 8 ay ara veren ve sonrasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford ile yeşil sahalara geri dönen Christian Eriksen, yaşadığı bu sürecin ardından ilk kez Danimarka Milli Takımı’nın aday kadrosuna davet edildi.

Danimarka’nın Hollanda ve Sırbistan ile oynayacağı maçların aday kadrosunda kendisine yer bulan 30 yaşındaki yıldız futbolcu, son olarak 42. dakikasında kalp rahatsızlığı geçirdiği Finlandiya maçında forma giymişti.