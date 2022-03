Christian Eriksen sedyeyle ayrıldı, golle döndü

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Brentford’da forma giyen Christian Eriksen, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2020) Danimarka’nın oynadığı ilk maçta kalp krizi geçirmişti. Christian Eriksen, 9 ay önce kalp krizi geçirdiği ve sedyeyle terk ettiği Parken Stadı’na golle geri döndü.

Danimarka’nın Sırbistan ile oynadığı hazırlık maçına ilk 11’de başlayan Christian Eriksen, takımının üçüncü golünü ağlara bıraktı. Karşılaşmanın 57. dakikasında Pierre-Emil Hojbjerg’den aldığı pasla ceza sahası dışında topla buluşan 30 yaşındaki futbolcu, müthiş bir vuruşla ağları havalandırdı. Christian Eriksen böylece yaklaşık 300 gün önce sedyeyle terk ettiği stadyuma harika bir golle geri dönmüş oldu.

Nearly 300 days after suffering Cardiac Arrest on the pitch, Christian Eriksen scored on the same exact pitch — at Parken stadium.

@ESPNPlus pic.twitter.com/zOa0sDAoYR

— The Athletic (@TheAthletic) March 29, 2022