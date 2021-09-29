Cüneyt Çakır’a büyük tepki! ‘İtalyanlarla büyük bir sorunu var’

Şampiyonlar Ligi'nde Milan, sahasında Atletico Madrid'e 90+7'de Luiz Suarez'in penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup oldu. İlk yarıda Milan'a kırmızı kart çıkaran ve son dakikada penaltı kararı veren Cüneyt Çakır İtalya'da manşetlere çıktı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci haftasında oynanan Milan Atletico Madrid maçında yaşananlar sonrası mücadeleyi yöneten Cüneyt Çakır İtalya’da gündem oldu. 20. dakikada Rafael Leâo’nun golüyle 1-0 öne geçen Milan’da Franck Kessie oyundan atılınca bütün senaryo değişti.

ANTE REBİC ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Maçın hakemi Cüneyt Çakır, 29. dakikada Franck Kessie’ye 2. sarı karttan kırmızı kartını çıkardı ve Milan 10 kişi kaldı. Ante Rebic, Franck Kessie’yi oyundan atan Cüneyt Çakır’ın kararına sert şekilde itiraz etti. İtirazları sonrası sarı kart gören ve çılgına dönen Hırvat yıldız, Çakır’ın üzerine yürümeye kalktı ancak takım arkadaşları tarafından engellendi.

1-1 devam eden mücadelenin 90+7. dakikasında hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Milanlı Kalulu’nun Lemar ile girdiği ikili mücadelede topun eline çarptığını söyleyen Çakır bu pozisyon sonrası penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Luis Suarez takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. İtalyanlar pozisyon sonrası VAR’ın devreye girmemesi nedeniyle Cüneyt Çakır’ı eleştirdi.

‘KARARLAR HEP ATLETİCO MADRİD LEHİNEYDİ’

Maçın ardından Milan cephesi ve İtalyan teknik direktör Capello, Cüneyt Çakır’a yoğun şekilde tepki gösterdi. Milan Teknik Direktörü Pioli maçın ardından yaptığı açıklamada, “Hakem Cüneyt Çakır iyi maç yönetmedi. Sadece kırmızı kart ve penaltıyı söylemiyorum. %50 %50 olarak görebileceğiniz pozisyonlarda kararlar hep Atletico Madrid lehineydi. Elimizden gelen mücadeleyi yaptık ama yazık oldu” ifadelerini kullandı.

CAPELLO: “MİLAN İYİYDİ AMA CÜNEYT ÇAKIR KÖTÜYDÜ”

Fabio Capello maçın ardından İtalyan basınına yaptığı açıklamada, “Milan’ı beğendim. Hızlı ve iyi futbol oynadılar. Ancak bu gecede kötü olan hakem Cüneyt Çakır’dı. Maçı mahvetti. VAR da müdahale etmedi. Şampiyonlar Ligi’nde böyle hakemlik yapamazsınız” ifadelerini kullandı.

Milan’ın kaybettiği maç sonrası İtalya’da Cüneyt Çakır manşetlere taşındı. İtalyanların Cüneyt Çakır ile 32 maçta 18 yenilgi aldığının altını çizen La Gazzetta dello Sport ‘İtalyanlarla bir sorunu var’ ifadelerini kullandı.