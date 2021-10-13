Danimarka Dünya Kupası’nda! Dünya ‘Vikingler’i konuşuyor…

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nin en başarılı ülkesi Danimarka, rüya gibi performansını Avusturya karşısında da sürdürdü ve 1-0'lık galibiyetin ardından 20 yıl sonra ilk kez turnuvaya katılmayı garantiledi. Dünya Kupası biletini alan üçüncü ülke olan Danimarka'nın tarihe geçen performansı gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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2022 Dünya Kupası Elemeleri F Grubu’nda yer alan Danimarka, gruptaki sekizinci maçında Avusturya’yı ağırladı. Mücadelenin 53. dakikasında Joakim Mehle’nin attığı golle 1-0 galip gelen Danimarka, puanını 24’e yükselterek 2022’de Katar’da düzenlenecek olan Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı.



Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Simon Kjaer’in kaptanlığını yaptığı Danimarka Milli Takımı, gruptaki sekiz maçını da kazanırken oynadığı tüm maçlarda kalesini gole kapatarak eşi benzeri zor görülen bir performansa imza attı.

Danimarka ayrıca rakip ağlara toplam 27 gol attı. İskoçya, İsrail, Avusturya, Faroe Adaları ve Moldova ile aynı grupta yer alan Danimarka, kalan son iki maçında önce Faroe Adaları ardından İskoçya ile karşı karşıya gelecek.

Danimarka’nın yanı sıra Dünya Kupası’na katılması kesinleşen ülkeler Katar ve Almanya oldu.