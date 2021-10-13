David Brooks lenf kanserine yakalandı

İngiliz kulübü Bournemouth'un yıldız futbolcusu David Brooks, lenf kanseri olduğunu duyurdu.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Championship takımlarından Bournemouth’ta forma giyen kanat oyuncusu David Brooks, lenf kanserine yakalandığını açıkladı. Instagram hesabından bir duyuru yapan 24 yaşındaki Galli yıldız, 2. evre Hodgkin lenfoma teşhisi konduğunu söyledi. Brooks, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu yazıyı yazmak benim için çok zor. İkinci evre Hodgkin lenfoma teşhisi kondu ve gelecek hafta tedaviye başlayacağım. Ben ve ailem için bir şok olmasına rağmen mümkün olan en kısa sürede tamamen iyileşip, oyuna döneceğime eminim. Hepinizi tekrar görmeyi ve en sevdiğim sporu yapmayı dört gözle bekliyorum.”

Kariyerine Sheffield United’da başlayan David Brooks, 2018 yılında 11 milyon Euro’ya Bournemouth’a transfer oldu. Bu sezon 9 maçta forma giyen Brooks, 3 gol attı.

View this post on Instagram David Brooks (@db_36)’in paylaştığı bir gönderi