Ekonomik krizdeki Borduex 3. Lig’e düştü! İflas kararı gelirse…

Fransa'nın 141 yıllık geçmişi olan Bordeaux kulübü, borçları nedeniyle 3. Lig'e düşürüldü. Ancak Avrupa futbolunun simge kulüplerinden biri olan Bordeaux için tehlike bununla da sınırlı değil...

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ekonomik krizle boğuşan Fransa futbolunun köklü kulübü Bordeaux’nun 3. Lig’e düşürülmesi kararı onaylandı. Tarihi boyunca 6 kez Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan ve bir dönem Avrupa futbolunun önde gelen ekipleri arasında yer alan Bordeaux, geçen sezon ligi 20. sırada tamamladı ve Ligue 2’ye düştü. Ancak mali usulsüzlükler nedeniyle üç hafta sonra bir kategori daha aşağıya düşürüldü.

Buna rağmen, kulüp itirazda bulundu ve gelecek sezon Ligue 2’de oynamak için izin verileceğini umuyordu. Ancak kulübün iflas riskiyle karşı karşıya olması beklentileri boşa çıkardı. Mali zorluklarla boğuşan Bordeaux, bu sorunu çözebileceğine dair yeterli güvenceyi sağlayamayınca üçüncü kademeye düşürüldü.

Kulüp sahibi Gerard Lopez, kararı ‘kabul edilemez ve anlaşılamaz’ olarak nitelendirdi ve karara karşı mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Son alınan karara rağmen, Fransız Olimpiyat Komitesi’ne başvuru yolu açık.

5. KATEGORİYE DÜŞEBİLİR!

Bordeaux Teknik Direktörü Thomas Jacquemier, “Bu karar, büyük bir Fransız kulübünün ortadan kaybolması konusunda açık bir tehdit” dedi. Öte yandan daha önce Lille’in sahibi olan Lüksemburg doğumlu Fransız iş insanı Gerard Lopez, DNCG’ye yaptıkları itirazın reddedilmesi durumunda kulübün iflas tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını söyledi. Bu, tasfiyeye ve kulübün beşinci kategoride mücadele etmesine neden olabilir.

1991’DE DE KÜME DÜŞÜRÜLDÜ

Bordeaux, 1991’de 39 milyon sterlin borcu nedeniyle idari gerekçelerle küme düştü, ancak 1992’de Ligue 1’e geri döndü. Geçen sezon Ligue 1’de 31 puan toplayabilen Bordeaux, 52 gol atarken kalesinde 91 gol görerek kötü bir rekorun sahibi oldu. Bu rakam, Avrupa’nın en büyük beş liginde bir takımın yediği en fazla gol sayısı oldu.

TARİHİ KUPALARLA DOLU

Fransa’daki mesleki dernek futbol kulüplerinin hesaplarını izlemek ve denetlemekten sorumlu kuruluş olan DNCG (Ulusal Yönetim Kontrol Departmanı), geçen sezon Bordeaux’yu Ligue 1’den düşürmeye çalışmıştı ancak kulüp şiddetli bir savaşın ardından yerini korumayı başarmıştı. 1991-92 sezonundan bu yana ilk kez Ligue 1’den düşen Bordeaux, tarihi boyunca 22 kupa kazandı. Düzenli olarak Avrupa Ligi’nde mücadele eden Bordeaux, en son Ligue 1’i kazandıktan sonraki yıl olan 2009-10’da Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline ulaşmıştı.

LOPEZ’İN SAVAŞI YETMEDİ

Fransız devi, geçen yıl Fransız iş insanı Lopez’e satılmıştı. Lotus Formula 1 takımının eski başkanı Lopez, devasa maaş bütçelerini azaltarak takımı ayakta tutmaya çalıştı. Samuel Kalu Ocak ayında Watford’a gönderilirken, Hatem Ben Arfa ve Youssouf Sabaly ücretsiz olarak serbest bırakıldı. Kulübün en çok kazanan isimlerinden biri olan Arsenal’in eski savunma oyuncusu Laurent Koscielny de ücretsiz olarak ayrıldı.

İlginizi Çekebilir FIFPro'dan Türkiye dahil 7 ülkeye transfer uyarısı: Gitmeyin!