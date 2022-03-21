El Clasico’da Barcelona, Real Madrid’e fark attı: 4-0

Dünya futbolunun en önemli derbilerinden olan El Clasico'da tarihi gece yaşandı. Barcelona, 15 puan gerisinde olduğu Real Madrid'i deplasmanda 4-0 yenerek rakibinin 9 maçlık serisini sonlandırdı. Barça ise Aralık ayından bu yana ligdeki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.

Sozcu.com.tr

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İspanya La Liga’nın 29. haftasında Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu’daki El Clasico’da tarihi sonuç ortaya çıktı. İki ezeli rakibin aralarındaki maçlara Barcelona’nın 4-0’lık farklı galibiyeti eklendi.

Hafta içi UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray’ı eleyerek çeyrek finale yükselen Barcelona, Real Madrid deplasmanında çok rahat bir oyun sergiledi. 29. dakikada Aubemeyang’ın golüyle 1-0 öne geçen Barcelona, 38’de ilk golün asistini yapan Dembele’nin kullandığı kornere iyi yükselen Araujo ile skoru 2-0’a getirdi.

İkinci yarıya da çok iyi başlayan Barça, derbide durumu 4-0 yaptı! 47’de Aubameyang, Torres’e; 51’de ise Gabonlu golcü, genç İspanyol yıldıza asist yaparak El Clasico’da tarihin skorun altına imzalarını attılar.

Kalan 40 dakikada ise Barcelona maçı rölantiye aldı! Barcelona Teknik Direktörü Xavi’nin yavaş oynayan oyuncularına büyük tepki göstermesi ekranlara yansırken, Real Madrid taraftarları da El Clasico’yu 70’ten sonra terk etmeye başladı.

Real Madrid’in 14 şu denemesinde 4 isabet olurken bu şutlar da kaleci Ter Stegen’e çok da zorluk çıkarmadı.

Bu tarihi skor sonrasında lider Real Madrid 66 puanda kaldı. Bir maçı eksik olan Barcelona ise 54 puanla 3. sırada yer aldı.

Milli aradan sonra Real Madrid, Celta Vigo deplasmanına gidecek. Barcelona ise sahasında ikinci sıradaki Sevilla’yı konuk edecek.