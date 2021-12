Hindistan’daki Ronaldo heykeli tartışma yarattı! Altından…

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’ın formasını giyen Cristiano Ronaldo, dünyanın farklı noktalarında ölümsüzleşmeye devam ediyor. Hindistan’ın Goa kentindeki Calangute kasabasında, 36 yaşındaki Portekizli futbolcunun 12 bin Pound değerindeki altın bir heykeli yapıldı.

Times of India gazetesinde yer alan haberde, heykel gelecek nesil futbolculara ilham vermek için inşa edildi. Goa vekili Michael Lobo, heykelin fotoğrafını Twitter hesabından paylaşırken şu ifadeleri kullandı:

“Futbol sevgisi için ve gençlerimizin talebi üzerine, gençlerimize futbolu daha yükseklere taşımaları konusunda ilham vermesi için Cristiano Ronaldo heykeli yaptırdık. Hindistan’da ilk kez Ronaldo heykeli dikildi. Bu, gençlerimize ilham verme amacından başka bir şey değil.”

For the love of football and at the request of our youth we put up Cristiano Ronaldo’s statue in the park to inspire our youngsters to take football to greater heights. It was an honour to inaugurate the beautification of open space, landscaping, garden with foundation & walkway. pic.twitter.com/VU5uvlSlMT

