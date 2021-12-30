Hindistan’daki Ronaldo heykeli tartışma yarattı! Altından…

Manchester United'ın dünya starı Cristiano Ronaldo, Old Trafford'dan 9 bin km uzakta yeni bir altın heykelle onurlandırıldı. Ancak ilham versin diye yapılan altın heykel, yerel halk arasında tartışma yarattı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’ın formasını giyen Cristiano Ronaldo, dünyanın farklı noktalarında ölümsüzleşmeye devam ediyor. Hindistan’ın Goa kentindeki Calangute kasabasında, 36 yaşındaki Portekizli futbolcunun 12 bin Pound değerindeki altın bir heykeli yapıldı.

Times of India gazetesinde yer alan haberde, heykel gelecek nesil futbolculara ilham vermek için inşa edildi. Goa vekili Michael Lobo, heykelin fotoğrafını Twitter hesabından paylaşırken şu ifadeleri kullandı:

“Futbol sevgisi için ve gençlerimizin talebi üzerine, gençlerimize futbolu daha yükseklere taşımaları konusunda ilham vermesi için Cristiano Ronaldo heykeli yaptırdık. Hindistan’da ilk kez Ronaldo heykeli dikildi. Bu, gençlerimize ilham verme amacından başka bir şey değil.”

For the love of football and at the request of our youth we put up Cristiano Ronaldo’s statue in the park to inspire our youngsters to take football to greater heights. It was an honour to inaugurate the beautification of open space, landscaping, garden with foundation & walkway. pic.twitter.com/VU5uvlSlMT — Michael Lobo (@MichaelLobo76) December 28, 2021

HALK ARASINDA TARTIŞMA

Ancak heykel, halk arasında da tartışmalara yol açtı. Calangute seçim bölgesi başkanı Premanand Divkar, Ronaldo’nun yerine yerel futbolcuların onurlandırılması gerektiğine inanıyor. The Navhind Times’a konuşan Divkar, “Uluslararası düzeyde futbol oynayarak Hindistan’a büyük katkı sağlayan Bruno Coutinhove Yolanda D’Souza gibi çok sayıda harika futbolcumuz var. Neden onların heykelleri yapılmadı da, Portekizli bir futbolcunun heykeli dikildi?” ifadelerini kullandı.

PORTEKİZ’İN KOLONİSİYDİ

Batı Hindistan eyaleti olan Goa, eskiden Portekiz’in bir kolonisiydi. Ancak 60 yıldır bağımsız. Öte yandan Ronaldo’nun memleketi Madeira’da 2017 yılında Portekizli futbolcunun bir büst heykeli yapılmıştı. Ancak heykelin kötü yapılmış olması, dalga geçilmesine neden olunca restore edilmişti.