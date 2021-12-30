Japon işi duran top taktiği: Kutu kutu pense…

Futbol sahalarında alışılmışın dışında birçok duran top organizasyonuna rastlamak mümkün. Ancak Japonya'da bir lisenin futbol takımı, "kutu kutu pense" oynayarak rakip takımı uyutunca görüntüler sosyal medyada viral oldu...

Sozcu.com.tr

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Japonya Futbol Federasyonu’nun liseler arasında organize ettiği ve en büyük amatör spor etkinliği olan Tüm Japonya Lisesi Futbol Turnuvası’nda herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Japon lise takımı Takagawa Gakuen’in oyuncuları eşi benzeri görülmemiş bir duran top taktiği uyguladı.

Maçta rakip yarı sahanın sağ tarafından serbest vuruş kazanan Takagawa oyuncuları, ceza sahası içinde “kutu kutu pense” olarak bilinen çocuk oyununu oynar gibi daire şeklinde el ele tutuşarak dönmeye başladı. O sırada kale önünde bir ve topun yanında iki Takagawa oyuncusu bulunuyordu.

Seiryo Lisesi oyuncuları daire şeklinde toplanan Takagawalı futbolcuları karşılamak için düz bir şekilde sıralansa da, vuruş yapıldığı sırada Takagawalı oyuncular dağınık şekilde ceza sahası içine girince kimi tutacaklarını bilemediler.

Seiryo oyuncularının şaşkınlığını avantaja çeviren Takagawalı bir futbolcu ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Japon lisesi futbolcularının uyguladığı bu taktik, sosyal medyada günün en çok paylaşılanları arasına girdi.