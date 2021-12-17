Jurgen Klopp’tan Manchester United ve Tottenham’a corona tepkisi!

İngiltere'de artan vakalar Premier Lig kulüplerini de tesiri altına alırken, birçok maç ertelenmek zorunda kaldı. Ancak Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, maçları ertelenen kulüplerin corona virüsü konusunda şeffaf olmadığını söyleyerek sert eleştiride bulundu.

Sozcu.com.tr

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Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, son günlerde Premier Lig kulüplerinde meydana gelen corona virüsü vakalarının ‘garip’ olduğunu söylerken, kulüplerin hastalık konusunda şeffaf olmamalarını eleştirdi. Manchester United ve Tottenham’ın pozitif testlerdeki gizliliklerini hedef alan Klopp, futbolda daha fazla bilgilendirme olması gerektiğini savundu.

Pazar günü Tottenham ile karşılaşacak olan Liverpool’un teknik direktörü, “Saklayacak bir şeyimiz yok” ifadelerini kullanırken şu sözleri sarf etti:

“BİRİNİN PARMAĞI KIRIKSA…”

“En önemli endişemiz çocukların sağlıklı olması. Bir futbolcum grip olursa ve bana sorarsanız, onun grip olduğunu söylerim. Parmağı kırıksa, parmağının kırıldığını söylerim. Zor çünkü biri pandemi, diğeri ise bireysel bir yaralanma ama yine de tüm bunlara bir çare bulmamız gerekiyor. Gerçekten bilgi alışverişinin oldukça yararlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü tüm yanıltıcı, yanlış bilgiler birçok insanı yanıltıyor. Sadece nasıl olduğunu söyle yeter.”

“HİÇBİR ŞEY BİLMEMEK GARİP”

“Aşı karşıtları, Klopp’un aşı yaptırdığını söyleyecek biliyorum. Ama şimdi oyuncularında virüs var. bence bunun hakkında konuşmalıyız, dışarıda anlamadığımız o kadar çok şey var ki. Manchester United’da birkaç oyuncunun virüsü kaptığını duydum ama oyuncuların kim olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Tottenham’da da kim virüslü bilmiyorum. Bunun gerekli olup olmadığını bilmiyorum. Kim olduğunu bilemiyorsak kaç kişi olduğunu bilmemizin ne önemi var? Gerçekten halka açık bir dünyada hiçbir şey bilmemek oldukça garip.”

Manchester United’ın bu haftaki lig maçlarının ikisi, corona virüs vakalarındaki artış nedeniyle bu hafta sonu oynanacak maçların yarısı ertelendi. Tottenham, kampta hastalığın patlak vermesinin ardından ki haftadır maç yapamıyor ve artan vakalar Premier Lig’e ara verilmesi tartışmalarını da beraberinde getirdi.