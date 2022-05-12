Kevin de Bruyne coştu, Manchester City Wolverhampton’ı farklı yendi: 1-5

İngiltere Premier Lig 36. hafta maçında Wolverhampton'a konuk olan lider Manchester City, Kevin de Bruyne'nin 4 gol attığı maçı farklı kazandı ve bitime 2 hafta kala hata yapmadı. Wolverhampton ise, Avrupa'ya katılım yolunda yara aldı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig erteleme maçında Wolverhampton deplasmanına giden Manchester City 5-1’lik galibiyete uzanırken, kaptan Kevin de Bruyne şov yaptı.

Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’e şok bir sonuçla elenen ve finalin kapısından dönen Manchester City, ligde işini şansa bırakmıyor. Bitime 2 hafta kala Wolverhampton’ı deviren Pep Guardiola’nın öğrencileri, ikinci sıradaki Liverpool ile arasındaki farkı 3 puanda tuttu.

Maçın 7. dakikasında açılışı yapan Kevin de Bruyne’ye 11’de Leandre Dendoncker yanıt verdi ve skor 1-1’e geldi. Ancak City’nin kaptanı Belçikalı 16. ve 24. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparak ilk yarının sonucunu 3-1 olarak belirledi.

TAKIMIN EN GOLCÜSÜ KEVIN DE BRUYNE

İkinci yarının 60. dakikasında dördüncü golünü atan De Bruyne, toplamda 15 gole ulaştı ve lider City’nin en golcü oyuncusu konumuna geldi. Maçın 84. dakikasında maçın skorunu 5-1 olarak belirleyen Raheem Sterling ise, toplamda 13. golünü kaydetti.

Lider City 89 puana ulaşırken, 50 puanla 8. sırada yer alan Wolverhampton, ilk 7’ye girerek gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma yolunda darbe yedi. Manchester City gelecek maçta West Ham United’a konuk olacak. Wolverhampton ise, sahasında Norwich City’yi ağırlayacak.