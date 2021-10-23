Lakers Suns maçında yıldızlar birbirine girdi, taraftara silah işareti

NBA'de Lakers-Suns maçına, iki yıldızın tartışması damga vurdu. Lakers'ın yıldızları arasında yaşanan kavga, maçın önüne geçti. Lakers-Suns maçında Rondo'nun taraftara yaptığı hareket de dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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NBA’de Los Angeles Lakers, sahasında konuk ettiği Phoenix Suns’a 115-105 mağlup oldu. Sezon öncesi hazırlık kampında oynadığı 6 hazırlık maçını da kaybeden Lakers, Suns karşısında aldığı mağlubiyetle normal sezona ikide sıfırla başlamış oldu.

İşlerin iyi gitmediği Lakers’ın, Suns deplasmanında aldığı mağlubiyet kadar, Anthony Davis ile Dwight Howard arasında yaşanan gerilim de konuşuldu. Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde alınan mola sonrası Bench’e doğru gelen Davis, Howard ile önce sözlü tartışmaya girdi.

Bu sırada oturduğu yerden kalkan Howard, Davis’in darbesi ile dengesini kaybetti. Lakers’ın diğer oyuncularının araya girmesi ile ikili arasındaki kavga, büyümeden önlendi. Molanın ardından Davis oyuna dönerken, Howard Bench’te oturmaya devam etti.

Anthony Davis and Dwight Howard got into it and had to be separated by their Lakers teammates pic.twitter.com/fyfxBtf0oO — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 23, 2021

“İKİMİZ DE YETİŞKİN İNSANLARIZ”

Karşılaşmanın ardından Howard ile yaşadığı gerginlik hakkında açıklama yapan Davis “İkimiz de hırslı ve kazanmayı isteyen karakterleriz. Olay yaşandı ve bitti. Howard ile maç sonrası konuştuk. İkimiz de yetişkin insanlarız. Ne konuştuğumuz bize kalsın” dedi.

Olayın nasıl geliştiği ile ilgili de konuşan Davis “O bana bir şeyler söyledi. Ben de karşılık verdim. Sonrasında gerginlik tırmandı. Devre arasında olayı konuştuk. Ancak konuştuklarımız soyunma odasında kalacak” ifadelerini kullandı.

RONDO’DAN TARAFTARA ‘SİLAH’ İŞARETİ

Lakers-Suns maçındaki gerilim, Davis-Howard tartışması ile bitmedi. Lakers’ın oyun kurucusu Rajon Rondo, taraftara yaptığı hareket ile gecenin bir başka olayına imza attı.

Maçın üçüncü çeyreğinde, Rondo tartıştığı bir taraftara doğru eliyle silah işareti yaptı. Olayın neden başladığı belirlenemezken, taraftar yıldız basketbolunun eline vurarak hareketini kesmeye çalıştı. Ancak Rondo, bir kez daha taraftara ‘Silah’ işareti yaparak gerilimi tırmandırdı.

Lakers are now fighting fans 2 games into the season pic.twitter.com/HomZC7OvTD — Barstool Sports (@barstoolsports) October 23, 2021

Rondo ile tartışamaya giren taraftar daha sonra salondan çıkarıldı.