Lakers Suns maçında yıldızlar birbirine girdi, taraftara silah işareti

NBA’de Los Angeles Lakers, sahasında konuk ettiği Phoenix Suns’a 115-105 mağlup oldu. Sezon öncesi hazırlık kampında oynadığı 6 hazırlık maçını da kaybeden Lakers, Suns karşısında aldığı mağlubiyetle normal sezona ikide sıfırla başlamış oldu.

İşlerin iyi gitmediği Lakers’ın, Suns deplasmanında aldığı mağlubiyet kadar, Anthony Davis ile Dwight Howard arasında yaşanan gerilim de konuşuldu. Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde alınan mola sonrası Bench’e doğru gelen Davis, Howard ile önce sözlü tartışmaya girdi.

Bu sırada oturduğu yerden kalkan Howard, Davis’in darbesi ile dengesini kaybetti. Lakers’ın diğer oyuncularının araya girmesi ile ikili arasındaki kavga, büyümeden önlendi. Molanın ardından Davis oyuna dönerken, Howard Bench’te oturmaya devam etti.

Anthony Davis and Dwight Howard got into it and had to be separated by their Lakers teammates pic.twitter.com/fyfxBtf0oO

