Liverpool, Divock Origi ayrılığını açıkladı!

Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Belçikalı forvet Divock Origi'nin takımdan ayrıldığını resmen açıkladı. Liverpool'dan yapılan duyuruda, Origi'nin yanı sıra üç isimle daha yolların ayrıldığı belirtildi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool’un ‘nöbetçi golcüsü’ Divock Origi, Haziran sonunda bitecek olan sözleşmesinin ardından Merseyside ekibinden ayrılacak.

İngiliz ekibi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Origi’nin takımdan ayrılacağını resmen duyurdu. 2019 Şampiyonlar Ligi zaferinde kilit bir rol oynayan 27 yaşındaki Belçikalı forvet, Liverpool formasıyla oynadığı 175 maçta 41 gol attı.

A truly special journey, with iconic moments in our history delivered by @DivockOrigi time and time again… Thank you for everything pic.twitter.com/fXhc6y72TO — Liverpool FC (@LFC) June 9, 2022

Bir sonraki durağının Milan olması beklenen Origi’nin yanı sıra, sözleşmesi ay sonu bitecek olan kaleci Loris Karius da Liverpool’a veda edecek.

Öte yandan Liverpool tarihinin en genç golcüleri olan Sheyi Ojo ve Ben Woodburn de Merseyside ekibine veda eden isimler arasında yer aldı.