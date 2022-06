Liverpool, Divock Origi ayrılığını açıkladı!

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool’un ‘nöbetçi golcüsü’ Divock Origi, Haziran sonunda bitecek olan sözleşmesinin ardından Merseyside ekibinden ayrılacak.

İngiliz ekibi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Origi’nin takımdan ayrılacağını resmen duyurdu. 2019 Şampiyonlar Ligi zaferinde kilit bir rol oynayan 27 yaşındaki Belçikalı forvet, Liverpool formasıyla oynadığı 175 maçta 41 gol attı.

A truly special journey, with iconic moments in our history delivered by @DivockOrigi time and time again…

Thank you for everything pic.twitter.com/fXhc6y72TO

— Liverpool FC (@LFC) June 9, 2022