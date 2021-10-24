Liverpool, Manchester United’ı evinde ezip geçti: 0-5

Manchester United-Liverpool maçı, İngiltere Premier Lig 9. haftasına damga vurdu. Old Trafford'da tarihi olayların yaşandığı ve gerginliğin had safhada olduğu maçı Liverpool 5-0'lık skorla kazanarak ezeli rakibini kendi evinde hezimete uğrattı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig’de son 3 maçını kazanamayan Manchester United, kendi evinde oynadığı 9. hafta karşılaşmasında Liverpool karşısında adeta ezildi. İlk yarıyı 4-0 geride bitiren Manchester United, 10 kişi kaldığı ikinci yarıda mucizeyi gerçekleştiremeyince Liverpool’a 5-0 mağlup oldu ve ligdeki galibiyet hasretini dört maça çıkardı.

Liverpool’un gollerini Naby Keita (5′), Diogo Jota (13′) ve Mohamed Salah (38′, 45+5′, 50′) kaydederken, Cristiano Ronaldo’nun 53. dakikada attığı gol VAR kararıyla iptal edildi. Manchester United’da oyuna ikinci yarıda giren Fransız orta saha Paul Pogba ise, 60. dakikada önce sarı kart gördüğü pozisyonda VAR uyarısı sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Liverpool bu sonuçla ligdeki tek namağlup takım olma unvanını elinde tuttu ve 21 puanla ikinci sırada yer aldı. Manchester United ise, son 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 14 puanla 7. sırada kaldı.

İLK YARIDA TARİH YAZDILAR

Manchester United karşısında ilk yarıda 4-0 öne geçen Liverpool, Old Trafford’da bu başarıya sadece 1936’da ulaşabilmişti. Liverpool, 85 yıl sonra Manchester United’a ilk yarıda 4 gol atmayı başarırken, Kırmızı Şeytanlar 1992’de kurulan Premier Lig’de ilk kez bir maçın ilk yarısını dört farkla yenik tamamladı.

EN GOLCÜ SALAH!

Liverpool’un durdurulamayan yıldızı Mohamed Salah, iyi performansını Manchester United maçında yaptığı hat-trick’le sürdürdü. Mısırlı futbolcu attığı üç golle toplamda 106 gole ulaştı ve Premier Lig tarihinde en fazla gol atan Afrikalı oyuncu unvanını ele geçirdi.

106 gol- Muhammed Salah

104 gol- Didier Drogba

100 gol- Sadio Mane