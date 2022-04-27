Liverpool Villarreal’i 2 dakikada devirdi, final kapısını araladı

Sahasında Villarreal'i konuk eden Liverpool, iki dakika içinde bulduğu gollerle rakibini yenerek Şampiyonlar Ligi Finali için avantaj elde etti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Liverpool, sahasında turnuvanın sürpriz ekibi Villarreal’i konuk etti. Anfield Road’da oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan Liverpool, rövanş öncesi avantaj yakaladı.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında, iki dakika arayla Geronimo Rulli’nin kendi kalesine ve Sadio Mane ile gol bulan Liverpool, final kapısını araladı.

Bu eşleşmede rövanş karşılaşması, 3 Mayıs Salı günü Villareal’in ev sahipliğinde El Madrigal’de oynanacak.

Juventus ve Bayern Münih’i eleyerek adından söz ettiren Villarreal, Liverpool karşısına katı bir savunma anlayışı ile çıktı. Rakibinin kapalı savunmasını açmak için yoğun çaba sarf eden Liverpool, ilk yarıda istediğini alamadı.

İKİ DAKİKADA İKİ GOL

Golsüz sona eren ilk yarının ardından ikinci yarı baskısını arttıran Liverpool, 53. dakikada öne geçti. Sağ kanattan bindirme yapan Jordan Henderson’ın ortası, savunmaya çarparak kaleye yöneldi. Rulli’nin müdahalesine rağmen ağlara giden topla Liverpool öne geçti.

Bu golden iki dakika sonra Liverpool farkı ikiye çıkardı. Mohamed Salah’ın muhteşem pası sonrası kaleci ile karşı karşıya kalan Mane, şık bir dokunuşla 55. dakikada ağları bir kez daha havalandırdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-0 Liverpool’un üstünlüğü ile sona erdi.