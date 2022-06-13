Manchester City, Erling Haaland’ı resmen açıkladı

Manchester City, Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland'ın transferini resmen açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada Norveçli golcüyle 2027'ye kadar sözleşme imzalandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere Premier Lig’in son şampiyonu Manchester City, Borussia Dortmund’dan 75 milyon Euro’ya transfer ettiği golcü Erling Haaland’ı resmi paylaşımla duyurdu. Salzburg’ta parlayıp Dortmund ile zirveye çıkan Haaland’a Manchester City yıllık 30 milyon Euro maaş ödeyecek. Norveçli oyuncu bu maaşla birlikte Premier Lig’in en çok kazanan futbolcusu oldu.

Babası Alf-Inge Haaland’ın Manchester City’ye 13 Haziran 2000 tarihinde transfer olduğu gibi yine bir 13 Haziran gününde imza atan Haaland, “İngiltere’de doğdum, çocukluğumdan beri Manchester City taraftarıyım. Kulüp hakkında çok şey biliyorum. Burada evimde gibi hissediyorum ve Manchester City’de en iyi şekilde gelişebileceğime inanıyorum” dedi.

“BENİM VE AİLEM İÇİN GURUR VERİCİ”

Resmi sözleşmeyi imzalayan Haaland, yeni takımının formasıyla ilk açıklamalarını da kulübün resmi sitesine yaptı. Guardiola ile gelişeceğine inanan Norveçli golcü, kendisi ve ailesi için gurur verici bir gün olduğunu belirtti. Manchester City’nin yeni golcüsü Haaland’ın sözleri şöyle;

“Hücum futbolunu seviyorum. Manchester City’nin sahip olduğu pozitif oyunun havasını seviyorum. Burada en çok sevdiğim şey bu o yüzden iyi bir uyum yakalayacağımı düşünüyorum. Guardiola yönetiminde çok gelişeceğimi düşünüyorum. Birçok açıdan çok daha iyi olabilirim ve umuyorum fazlaca gol atabilirim.

Benim ve ailem için gurur verici bir gün. Manchester City’yi her zaman izledim ve son sezonlarda bunu yapmaktan çok zevk aldım. Oyun tarzlarına hayran olmamak elde değil, heyecan verici, çok fazla pozisyona giriyorlar ki bu da benim gibi bir oyuncu için mükemmel.

Takımda çok sayıda dünya çapında oyuncu ve tarihin en iyi menajerlerinden biri olan Guardiola var. O yüzden hedeflerimi gerçekleştirmek için doğru yerde olduğumu düşünüyorum. Goller atmak, kupalar kazanmak ve bir futbolcu olarak gelişmek istiyorum.”

BABASININ ESKİ TAKIMINA GİTTİ

Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 88 maçta 85 gol atan Haaland, bir dönem babasının da oynadığı Premier Lig devi Manchester City’ye transfer oldu. Erling Haaland, 17 kez giydiği Norveç Milli Takımı forması altında da 15 gole imza attı.

Profesyonel futbol kariyerine 2013 yılında nokta koyan Erling Haaland'ın babası Alf-Inge Haaland, 2000 yılında 3.75 milyon Euro bonservis bedeliyle Leeds United'tan Manchester City'ye transfer olmuştu. Manchester City formasını üç yıl giyen Alf-Inge Haaland, 45 maça çıkarken, 3 gol atıp, 1 de asist yapmıştı.