Manchester City’nin Katarlı sahipleri, Palermo’yu satın aldı

Manchester City'nin sahibi olan Katar merkezli City Football Group, İtalya'nın en köklü kulüplerinden Palermo'yu da satın aldı. Palermo, şirketin bünyesine katılan 11. futbol kulübü oldu.

Sozcu.com.tr

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Manchester City’nin sahipleri, geniş futbol kulübü ağlarına İtalyan takımı Palermo’yu da ekledi. Katar şirketi City Football Group, Palermo’nun çoğunluk hissesi için yaklaşık 13 milyon euro ödedi.

City Football Group yaptığı açıklamada, geçen sezon Serie B’e yükselen Sicilya ekibinin çoğunluk hissesini satın aldıklarını duyurdu. Palermo, City Group bayrağı altındaki 11. kulüp (New York City, Manchester City, Melbourne City, Yokohama F Marinos, Montevideo City, Girona, Sichuan, Mumbai City, Lommel SK ve Troyes) oldu.

Ekonomik olarak iflas ettikten sonra dibi gören Palermo, Katarlı sahiplerin yatırımlarıyla durgun geçen yıllardan sonra yeniden ayağa kalkmayı planlıyor. 2017’de Serie A’dan düşen Palermo, 2019’da iflas bayrağı açtıktan sonra Serie D’de reform yapmak zorunda kaldı.

Kulübün Serie D’den Serie B’ye yükselişine öncülük eden Dario Mirri’nin başkan olarak görevine devam edeceği öğrenildi. City Football Group CEO’su Ferran Soriano, “Palermo, güçlü ve gururlu bir kimliğe sahip büyük ve tarihi bir kulüp. Palermo’yu sürdürülebilir bir şekilde büyütmek için yaptığı çalışmalar nedeniyle Dario Mirri ile devam edeceğiz” dedi.

City Football Group, Manchester City’nin sahibi Şeyh Mansour tarafından 2013 yılında futboldaki varlıklarını genişletmek amacıyla kuruldu.

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