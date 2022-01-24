Mario Balotelli yıllar sonra İtalya Milli Takımı’nda!

Adana Demirspor'un yıldız forveti Mario Balotelli, 3,5 yıl aradan sonra İtalya Milli Takımı'nın kadrosuna davet edildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sezon başında Adana Demirspor’a transfer olan Mario Balotelli, Süper Lig’de sergilediği performansla 3,5 yıl sonra yeniden İtalya Milli Takımı’na davet aldı.

Daha önce Manchester City ve Inter’de birlikte çalıştığı Teknik Direktör Roberto Mancini tarafından İtalya’nın kafilesine eklenen Mario Balotelli, Eylül 2018’den bu yana ilk kez ‘Maviler’in formasını giyecek.

Bu sezon Adana Demirspor formasıyla oynadığı 21 maçta 9 gol atıp 5 asist yapan Balotelli, İtalya Milli Takımı ile çıktığı 36 maçta 14 gol atma başarısı gösterdi.

31 yaşındaki dünya yıldızının Adana Demirspor ile 2,5 yıllık sözleşmesi daha bulunuyor.