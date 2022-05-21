Merih Demiral baba olduğunu duyurdu, takipçileri şaşırdı!

İtalya Serie A'da bu sezon Atalanta forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın eşi ve bebeğiyle paylaştığı fotoğraf, takipçilerine büyük sürpriz oldu! Hayatını sessiz sedasız İsviçreli model Heidi ile birleştiren Merih, 1 aylık baba olduğunu duyurdu.

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A Milli Takım’ın vazgeçilmezlerinden, bonservisi Juventus’ta olup Atalanta’da kiralık olarak forma giyen Merih Demiral’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar takipçilerini hem mutlu etti hem de çok şaşırttı!

Geçen yıl İsviçreli model Heidi Lushtaku ile sessiz sedasız hayatını birleştiren 24 yaşındaki oyuncu baba oldu.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı seven ve sosyal medyada paylaşmayı sevmeyen Merih, yaptığı paylaşımda “Sevgili eşim ve canım oğlum” notunu düştü.

Atalanta’da bu sezon 41 maçta forma giyen Merih 1 ay önce babalık sevinci yaşadı.

Merih Demiral’ın hayranları ve takipçileri fotoğraflar karşısında şaşkınlıklarını yaptıkları yorumlarda gösterdi.

Instagram’daki ismini Heidi Demiral İsviçreli modelin de de düne kadar Merih ile fotoğraf paylaşmaması dikkatlerden kaçmadı.

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