Mourinho’nun çalıştırdığı Roma Norveç’te fena dağıldı

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun başında bulunduğu Roma, Bodo-Glimt deplasmanında tarihi bir yenilgi aldı. Botheim, sergilediği performansla yıldızlaştı.

Sozcu.com.tr

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UEFA Konferans Ligi C Grubu 3. hafta maçında Roma, Bodo-Glimt deplasmanında hiç beklemediği bir yenilgi aldı. Norveç ekibi karşısında varlık gösteremeyen Jose Mourinho’nun takımı, sahadan tarihi bir yenilgi ile 6-1 mağlup ayrıldı. Botheim Hat-Trick yaparak maça damga vurdu. Sezon başında takımın başına Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho’yu getirerek beklentileri yükselten Roma, Norveç’te fena dağıldı. Bodo-Glimt maçına kadar Roma’nın başında 12 maça çıkan ve bu maçlardan 9’unu kazanıp, 3’ünü kaybeden Mourinho, Avrupa Konferans Ligi’nde ilk iki maçını farklı kazandıktan sonra, Bodo-Glimt karşısında hezimet yaşadı. Roma, UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda Trabzonspor’u eleyerek gruplara kalmıştı.

İLK YARI TEK FARKLA BİTTİ

Maça iyi başlayan Bodo-Glimt, 8. dakikada Botheim ve 20. dakikada Berg’in golleriyle 2-0 öne geçti. Roma Carlos Perez ile 28. dakikada farkı bire indirdi. İlk yarı 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda güçlü rakibini adeta sahadan silen Bodo-Glimt, 52. dakikada Bortheim, 71. dakikada Solbakken, 78. dakikada Pellegrino ve 80. dakikada Botheim ile farka koştu. Karşılaşmada üç gole imza atan Botheim, takımının farklı galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, böylece kariyerinin en ağır yenilgilerinden birini Norveç’te tatmış oldu.