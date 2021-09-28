N’Golo Kante corona virüsüne yakalandı

Chelsea'nin yıldız futbolcusu N'Golo Kante, corona virüsü testinin pozitif çıkması nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçını kaçıracak. Öte yandan Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel, oyuncularını aşı olmaları konusunda zorlamayacağını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Şampiyonlar Ligi’nde Juventus ile karşılaşmaya hazırlanan Chelsea, yıldız futbolcusu N’golo Kante’den gelen haberle sarsıldı. Fransız orta sahanın, corona virüsü testinin pozitif çıkması nedeniyle Juventus maçında kadroda olamayacağı öğrenildi.

Kante, İngiltere hükümetinin yönergeleri kapsamında karantinaya alınırken, Christian Pulusic, Kai Havertz ve Billy Gilmour’dan sonra Chelsea’de daha önce virüse yakalanan dördüncü isim oldu. Kante’nin ve Chelsea’nin diğer oyuncularının aşı olup olmadığı bilinmiyor.

Tüm aşılarını olan Chelsea Teknik Direktörü Tuchel, hangi oyuncuların aşı olduğunu bilmediğini söylerken, birçok futbolcunun aşı olmaya isteksiz olduğunu bilmesine rağmen zorunlu aşı çağrısı yapmayı reddetti.

“HERKES ÖZGÜR SEÇİME SAHİP”

Salı günü düzenlediği basın toplantısında konuşan Tuchel, “Biz sadece toplumun yansımasıyız ve oyuncular aşı olmak isteyip istememe konusunda özgür seçime sahipler” dedi.

“Bence bu durumu kabul etmeliyiz ve söyleyebileceğim her şey aşağı yukarı bu. Durumun bitmekten çok uzak olduğunu biliyorum ve etrafımızdan birileri virüse yakalandığı sürece, hastalığın bitmediğinin farkına varmanızı sağlar. Umarım mümkün olduğunca az olur ama açıkçası bunun için bir çözümüm yok.”

“BEN ANTRENÖRÜM”

“Şimdi oyuncular aşı olsun demek kolay ve birçok insandan alkış alır. Ama aynı zamanda bunu söylemeye hakkım var mı? O kadar emin değilim. Kendi kararımı verebilrim ve herkesin bu konuda düşünmesi, risk alıp almaması gerekir. Aşılama uygun bir koruma gibi görünüyor. Ben bir futbol antrenörüyüm. Bu konuda %100 uzman değilim ve bunu onlara bırakıyorum.”