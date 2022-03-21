Portekiz’de Pepe şoku! Türkiye maçı öncesi…
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu'nda karşılaşacağımız Portekiz, tecrübeli futbolcu Pepe'den gelen haberle sarsıldı.
Portekiz Milli Takımı’nın kaptanı, eski Beşiktaşlı futbolcu Pepe’nin, A Milli Futbol Takımımız ile oynayacakları maç öncesinde Covid-19 testi pozitif çıktı.
Portekiz, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu’nda perşembe günü sahasında A Milli Futbol Takımımızı konuk edecek. Dragao Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.45’te başlayacak. Zorlu maç öncesinde Portekiz Milli Takımı’na yapılan Covid-19 testi neticesinde deneyimli savunmacı Pepe’nin testi pozitif çıktı ve kadrodan çıkartıldı.
Pepe’nin yerine, U21 Milli Takımı’nda oynayan Lille’in savunmacısı Tiago Djalo kadroya dahil edildi.
RUBEN NEVES DE ÇIKARTILMIŞTI
Öte yandan ev sahibi ülkede karşılaşma öncesinde Ruben Neves de sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı. Neves’in yerine kadroya Porto’nun 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Vitinha dahil edildi.