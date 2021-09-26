Radamel Falcao yine attı Rayo Vallecano kazandı
İspanya La Liga 7. hafta karşılaşmasında Cadiz'i ağırlayan Rayo Vallecano 3-1'lik galibiyete ulaşırken, Radamel Falcao da gollerine devam etti.
Sezon başında Galatasaray’dan ayrılarak La Liga ekibi Rayo Vallecano’ya transfer olan Radamel Falcao, 3-1 kazandıkları Cadiz maçında yine ağları sarsmayı başardı.
Rayo Vallecano’ya galibiyeti getiren golleri Alvaro Garcia (9′), Radamel Falcao (44′) ve Isi Palazon (87′) kaydetti. Cadiz’in maçtaki tek golü 23 dakikada Varazdat Haroyan kaydetti.
La Liga’daki üçüncü maçında da gol atmayı başaran Falcao, daha önce 2-1 kazandıkları Athletic Bilbao ve 3-0 kazandıkları Getafe maçlarında gol atma başarısı gösterdi.
Bu sezon lige iyi bir başlangıç yapan Rayo Vallecano, 13 puanla 5. sırada yer alırken, 6 puanı bulunan Cadiz ise 14. sırada kaldı.