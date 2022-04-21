Real Madrid kazandı ama Karim Benzema bu kez şaşırttı!

İspanya La Liga'da adım adım şampiyonluğa giden Real Madrid, Osasuna engelini de aşmayı başardı. Son haftaların formda yıldızı Karim Benzema'nın 7 dakikada iki penaltı kaçırması ise, maçın dikkat çeken detayı oldu.

Sozcu.com.tr

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Şampiyonlar Ligi ve La Liga’da yoluna doludizgin giden Real Madrid, 33. hafta maçında Osasuna’ya konuk oldu.

Deplasmanda 12. dakikada David Alaba’nın golüyle 1-0 öne geçen Real Madrid’in sevinci fazla uzun sürmedi. Ev sahibi ekip Osasuna, kalesinde gördüğü golden bir dakika sonra Ante Budimir ile skora 1-1’lik dengeyi getirdi.

Ancak 45’te Marco Asensio’nun attığı golle soyunma odasına 2-1’lik üstünlükle giren Real Madrid’de son sözü 90+6’da Lucas Vazquez söyledi ve maçın skorunu 3-1 olarak belirledi. Ligin bitimine 5 hafta kala puanını 78 yapan Real Madrid, şampiyonluğa bir adım daha yaklaşırken, Osasuna 44 puanda kaldı.

BENZEMA’YA NAZAR DEĞDİ!

Hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de La Liga’da attığı gollerle Real Madrid’i sırtlayan Fransız forvet Karim Benzema, Osasuna maçında adeta nazara geldi! Maçın 52. ve 59. dakikalarında kazanılan iki penaltı vuruşunu da kaleci Sergio Herrera’ya nişanlayan Benzema, maçı gol atamadan tamamladı. Bu sezon Real Madrid formasıyla toplamda 40. maçına çıkan 34 yaşındaki forvet, 39 gol atıp 13 de asist yaptı. Bu gollerin 25’ini La Liga’da, 12’sini Şampiyonlar Ligi’nde atan Benzema, iki golü de İspanya Süper Kupası’nda kaydetti.

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