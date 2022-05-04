Real Madrid-Manchester City (Canlı)

Real Madrid-Manchester City maçıyla Şampiyonlar Ligi'nde ikinci finalist belli oluyor. Yarı final turunun ilk maçını 4-3 kazanan Manchester City, rövanş maçında Real Madrid'e konuk oluyor...

Sozcu.com.tr

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İspanya La Liga şampiyonu Real Madrid ve İngiltere Premier Lig’de şampiyonluğa yürüyen Manchester City, Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Toplam 7 golün atıldığı ve Manchester City’nin 4-3 kazandığı ilk maçın ardından, Real Madrid rakibini Santiago Bernabeu’da ağırlıyor. Saat 22.00’de başlayan mücadelede turu geçen taraf, Paris’te oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool’un rakibi olacak.

İLK MAÇTA GOL DÜELLOSU!

İngiltere’deki ilk maçta, Manchester City 2. dakikada Kevin de Bruyne’nin golüyle 1-0 öne geçerken 11’de Gabriel Jesus skoru 2-0’a getirdi. Farkı daha da artıracak fırsatları harcayan Manchester City, 33’te Karim Benzema’nın golüne engel olamayınca ilk yarı 2-1 sona erdi. İkinci yarıya iki takım da fırtına gibi başladı ve 53’te Philip Foden, 55’te Vinicius Junior’un golleriyle skor 3-2’ye geldi. Maçın 74. dakikasında Bernardo Silva’nın muhteşem füzesiyle durumu 4-2 yapan Manchester City, 82’de Karim Benzema’nın panenka penaltısıyla mücadeleyi 4-3 kazandı.