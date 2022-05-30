Saint Etienne küme düştü, Fransa karıştı! 17 yaralı

Fransa'da 18 yıl sonra küme düşen Saint Etienne'in taraftarları, maçtan sonra büyük kaos yaşattı. Auxerre'in bir üst lige çıkmasıyla sonuçlanan maça Saint Etienne taraftarlarının protestosu gölge düşürdü.

Sozcu.com.tr

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Fransa’da Ligue 1’in en çok şampiyon (10) olan takımlarından Saint Etienne, Play-Off mücadelesinde Auxerre’e penaltılarla yenilince Ligue 2’ye düştü. Penaltı atışlarının sona ermesiyle öfkeli taraftarlar saha sahayı basıp sis bombaları ve meşalelerle ortalığı yangın yerine çevirdi.

Polis ekiplerinin müdahale etmekte geciktiği olaylarda binlerce taraftar saha içine girdikten sonra her iki takımın oyuncularına da saldırdı. Öfkeli taraftarlar protokol tribünü ve soyunma odası koridorlarına doğru ilerlemek üzereyken güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz kullandı.

Saint-Etienne, Auxerre’e penaltılar sonucunda yenilerek küme düştü! #beINSPORTS Saint-Etienne taraftarı çılgına döndü! pic.twitter.com/JcCmGKLkjL — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 29, 2022

Fransa medyasında yer alan haberlere göre, Saint Etienne Başkanı Roland Romeyer çıkan olaylardan kaçmak için güvenlik koridoru eşliğinde stadı terk etti. Romeyer’in göz yaşartıcı gazdan etkilendiği görüldü.

“KAYIP VAR MI DİYE SAYDIK”

Çıkan olaylarda iki Auxerre futbolcusu yaralanırken, Auxerre Teknik Direktörü Jean Marc Furlan, “Maçtan sonra çılgına döndüm. Çünkü oyuncularım gaz kapsüllerinin hedefi oldu. Kayıp var mı diye kendimizi saydık. Bu olaylar çok üzücü” ifadelerini kullandı.

Saint-Étienne just got relegated to Ligue 2 in front of their fans and fucking hell this pitch invasion is absolute chaos pic.twitter.com/qkTysBWhzB — (@SRFC_Infinity35) May 29, 2022

TOPLAM 17 YARALI

14’ü polis, 3’ü taraftar toplam 17 kişinin kontrol için hastaneye götürüldüğü olayları kınayan Saint Etienne kulübü, yaşananları ‘vandallık’ olarak yorumladı.

Colère des supporters et gaz lacrymogènes après #ASSEAJA

Confinés en tribunes après la défaite #bleustetienne pic.twitter.com/6a7esl4mGj — Hervé Chabbal (@HChabbal) May 29, 2022