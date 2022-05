Saint Etienne küme düştü, Fransa karıştı! 17 yaralı

Fransa’da Ligue 1’in en çok şampiyon (10) olan takımlarından Saint Etienne, Play-Off mücadelesinde Auxerre’e penaltılarla yenilince Ligue 2’ye düştü. Penaltı atışlarının sona ermesiyle öfkeli taraftarlar saha sahayı basıp sis bombaları ve meşalelerle ortalığı yangın yerine çevirdi.

Polis ekiplerinin müdahale etmekte geciktiği olaylarda binlerce taraftar saha içine girdikten sonra her iki takımın oyuncularına da saldırdı. Öfkeli taraftarlar protokol tribünü ve soyunma odası koridorlarına doğru ilerlemek üzereyken güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz kullandı.

Fransa medyasında yer alan haberlere göre, Saint Etienne Başkanı Roland Romeyer çıkan olaylardan kaçmak için güvenlik koridoru eşliğinde stadı terk etti. Romeyer’in göz yaşartıcı gazdan etkilendiği görüldü.

Çıkan olaylarda iki Auxerre futbolcusu yaralanırken, Auxerre Teknik Direktörü Jean Marc Furlan, “Maçtan sonra çılgına döndüm. Çünkü oyuncularım gaz kapsüllerinin hedefi oldu. Kayıp var mı diye kendimizi saydık. Bu olaylar çok üzücü” ifadelerini kullandı.

Saint-Étienne just got relegated to Ligue 2 in front of their fans and fucking hell this pitch invasion is absolute chaos

pic.twitter.com/qkTysBWhzB

— (@SRFC_Infinity35) May 29, 2022