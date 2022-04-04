Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı!
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının çeyrek finalinde yarın ve 6 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. 12-13 Nisan'da oynanacak rövanş maçları sonrası yarı finale yükselecek 4 takım belli olacak.
Son 16 turunda Portekiz temsilcisi Sporting'i rahat geçen Manchester City, bir önceki turda Manchester United’ı eleyen Atletico Madrid ile karşılaşacak. Tarihi geri dönüşle Paris Saint-Germain'i saf dışı bırakan Real Madrid ise bu turnuvanın son şampiyonu Chelsea ile kozlarını paylaşacak. Alman devi Bayern ise, Juventus'u eleyen Villarreal ile oynayacak.
Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmaların programı şöyle:
- Yarın
Manchester City – Atletico Madrid
Benfica – Liverpool
- 6 Nisan Çarşamba
Chelsea – Real Madrid
Villarreal – Bayern Münih