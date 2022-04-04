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Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının çeyrek finalinde yarın ve 6 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. 12-13 Nisan'da oynanacak rövanş maçları sonrası yarı finale yükselecek 4 takım belli olacak.

Son 16 turunda Portekiz temsilcisi Sporting'i rahat geçen Manchester City, bir önceki turda Manchester United’ı eleyen Atletico Madrid ile karşılaşacak. Tarihi geri dönüşle Paris Saint-Germain'i saf dışı bırakan Real Madrid ise bu turnuvanın son şampiyonu Chelsea ile kozlarını paylaşacak. Alman devi Bayern ise, Juventus'u eleyen Villarreal ile oynayacak.
Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmaların programı şöyle:

  • Yarın
    Manchester City – Atletico Madrid
    Benfica – Liverpool
  • 6 Nisan Çarşamba
    Chelsea – Real Madrid
    Villarreal – Bayern Münih