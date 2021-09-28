Şampiyonlar Ligi’nde sürpriz! Sheriff Tiraspol, Real Madrid’i bozguna uğrattı

Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Real Madrid'e konuk olan Moldova temsilcisi Sheriff Tiraspol, İspanyol devini 2-1'lik skorla mağlup ederek ikinci maçını da kazandı ve gruptaki liderliğini sürdürdü. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Sheriff Tiraspol'un Santiago Bernabeu'daki başarısı gecenin sürprizi oldu.

Sozcu.com.tr

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Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez gruplara kalarak tarihi bir başarıya imza atan Moldova ekibi Sheriff Tiraspol, Shakhtar Donetsk’in ardından Real Madrid’i de mağlup ederek Devler Ligi’ndeki peri masalını sürdürmeyi başardı.

Karşılaşmanın 25. dakikasında Jasurbek Yakhsiboev’in golüyle 1-0 öne geçen Tiraspol ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı. Maçın 65. dakikasında Karim Benzema’nın penaltı golüyle skoru 1-1’e getiren Real Madrid, galibiyet golü için baskısını arttırdı. Maç boyunca Tiraspol kalesine 31 şut çeken Real Madrid, Yunan kaleci Giorgos Athanasiadis duvarını aşamadı.

Maçın son anlarında Real Madrid savunmasındaki açıkları değerlendirmeye çalışan konuk ekip Tiraspol, 89’da Sebastien Thill’in ceza sahası dışından çektiği müthiş şutta golü bularak mücadeleyi 2-1’lik galibiyetle tamamladı.

Gruptaki ilk maçında Shaktar’ı 2-0 mağlup eden Tiraspol, Real Madrid zaferiyle puanını 6 yaptı ve liderliğini perçinledi. Real Madrid ise, 3 puanda kaldı. Öte yandan gruptaki diğer maçta Inter ve Shakhtar 0-0 berabere kaldı. Tiraspol gruptaki diğer maçında Inter ile karşılaşacak. Real Madrid ise, Shakhtar Donetsk ile kozlarını paylaşacak.