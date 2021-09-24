Topun ağzındaki isim: Ronald Koeman | Barcelona’daki günleri sayılı

Barcelona'da geçen sezon son haftalara kadar şampiyonluğu kovalayan Koeman, bu sezona iyi başlayamadı. Oynanan futbol, medya önündeki kadroyu eleştirmesi ve taraftarların oynanan futboldan memnun olmaması Hollandalı teknik adamı hedef tahtasına oturttu!

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İspanya La Liga’nın 6. haftasında Cadiz karşısında sahadan golsüz berabere ayrılan ve 90 dakika boyunca sadece 2’si isabetli 6 şut çekebilen Barcelona’da gündem teknik direktör Ronald Koeman…

Ekonomik nedenlerden dolayı Lionel Messi’yi takımda tutamayan Barcelona, Arjantinli yıldızı saha içinde çok arıyor. Geçen sezon şampiyonluğu son 3 haftada kaçıran Hollandalı teknik adam, bu sezona iyi başlayamadı. Genç oyuncuların ağırlıklı olduğu kadroyu zaman zaman eleştirmesi, Şampiyonlar Ligi’ndeki Bayern Münih maçındaki etkisiz oyun ve ligde çıktıkları 5 maçta alınan 3 beraberlik, Koeman’ın koltuğunu sallamaya başladı.

19 Ağustos 2020’de Hollanda Milli Takımı’ndaki görevini bırakıp futbolculukta da formasını giydiği Barcelona’nın başına geçen Koeman’a Barcelona taraftarları tepkili.

İLK ADAY EFSANE İSİM XAVI

Barcelona Başkanı Joan Laporta yaptığı açıklamada, “Koeman’ın geleceği maç sonucuna bağlı değil. Biz onun arkasındayız. Onunla başarılı olmak istiyoruz” ifadelerini kullansa da kulübe yakınlığıyla bilenen Mundo Deportivo, takımın başına Xavi’nin geleceğini iddia ediyor.

Katar’da Al Saad’ı çalıştıran ve 2023’e kadar sözleşmesi bulunan Xavi’nin Barcelona’dan teklif gelmesi halinde İspanya’ya döneceği ifade edildi.