UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Ajax’ın golcüsü Haller Beşiktaş maçında tarihe geçti

Beşiktaş'ın Ajax ile deplasmanda karşılaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Haller, kaydettiği golle adını tarihe yazdırdı. Haller, geçtiğimiz sezon devre arasında geldiği Ajax'ta skandal hata ile de gündeme gelmişti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Ajax’ın konuğu oldu. Tam 12 eksikle geldiği maç boyunca oyunun kontrolünü bir türlü eline alamayan Beşiktaş, ilk yarıda kalesinde iki gol gördü.

İlk hafta maçında Sporting Lizbon’u deplasmanda 5-1 mağlup eden Ajax, temsilcimiz karşısında 17. dakikada Steven Berghuis ile 1-0 öne geçti. İlk yarının sonlarına doğru, 43. dakikada Sebastien Haller’in kaydettiği gol farkı ikiye çıkardı.

Ajax’ın Beşiktaş karşısında soyunma odasına 2-0 önde girdiği ilk yarı sonunda Haller, takımının ikinci golünü kaydederek UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. İlk hafta maçında Sporting Lizbon ağlarını tam 4 kez havalandıran Haller, Beşiktaş karşısında da gol atarak, ilk iki hafta sonunda 5 gole ulaşmış oldu.

Haller böylece, kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı ilk iki maçta 5 gol kaydeden ilk futbolcu olmayı başardı.

İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ DENEYİMİ

Kariyerinde Auxerre, E.Frankfurt ve West Ham United gibi takımlar bulunan Haller, geçtiğimiz sezon devre arasında Ajax’a katılmıştı. Ajax, 8 Ocak 2021 tarihinde 22.5 milyon Euro ödeyerek transfer ettiği Haller’i skandal bir hata sonrası Avrupa’da oynatamamıştı.

Haller’i UEFA listesine eklemeyi unutan Ajax, 27 yaşındaki golcüyü Avrupa kupalarında oynatamamıştı. Ajax Basın Sözcüsü skandal hata ile ilgili “Evet ne yazık ki Haller Avrupa listesinde yer almıyor. Biz de Hollanda Federasyonu ve UEFA ile nerede hata olduğuna dair görüşmelerimiz sürüyoruz. UEFA'ya itirazda bulunacağız” demişti.

Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag ise bu duruma tepki göstererek şunları söylemişti:

“Haller'i bir hiç uğruna almadık. Bu Haller için de bizim için de sinir bozucu bir durum… Onu listeye eklemiştik. Sanırım idari bir hata var. Listede olan futbolcular eklenirken bilgisayarda bir sıkıntı olmuş olmalı… Bu durumun ilk sorumlusu Sportif Direktör Marc Overmars ve benim… İnsanlar hata yapabilir ancak böylesine üst düzey bir organizasyonda hatanın telafisi yok. Bunun isteyerek yapılmadığının farkında olsa bile Haller'in de morali çok bozuldu. Onu Avrupa'da oynatmak için elimizden geleni yapacağız ama bunun mümkün olacağını pek sanmıyorum.”