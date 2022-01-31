Vedat Muriqi’in yeni takımı belli oldu

Real Mallorca, Lazio'dan Vedat Muriqi'yi transfer ettiğini açıkladı. Real Mallorca, Vedat Muriqi transferini video ile duyurdu.

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İtalya Serie A takımlarından Lazio’nun kadroda düşünmediği Vedat Muriqi, İspanya La Liga ekiplerinden Real Mallorca’ya transfer oldu. 27 yaşındaki Vedat Muriqi’in, Real Mallorca’da kiralık olarak forma giyeceği belirtildi. Kosovalı forvet oyuncusunun satın alma opsiyonunun ise 11 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Real Mallorca, Vedat Muriqi transferini sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile duyurdu.

Disculpad la espera…sobre todo tú, Vedat! pic.twitter.com/hd9jzjONuD — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) January 31, 2022

Fenerbahçe’den Lazio’ya 2020 yılında 20 milyon Euro’ya transfer olan Vedat Muriqi, İtalya’da bekleneni verememişti. Lazio formasıyla 49 maça çıkan Vedat Muriqi, 2 gol atarken, 2 de asist yapmıştı.