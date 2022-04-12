Villarreal, Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’i eledi

Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal'in destansı yürüyüşü devam ediyor! İspanyol ekibi, ilk maçta 1-0 yendiği Bayern Münih ile Almanya'da 1-1 berabere kalıp rakibini eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali’nde Bayern Münih ile Villarreal karşı karşıya geldi. Allianz Arena’da oynanan mücadele 1-1 sona erdi. İlk maçı da sahasında 1-0 kazanan İspanyol ekibi, Şampiyonlar Ligi’nde sezonun büyük sürprizine imza atarak yarı finale yükseldi.

İspanya’daki maçı Danjuma’nın attığı golle 1-0 kazanan Villarreal, rövanş mücadelesinde ise karşılaşma boyunca bulduğu tek isabetli şutta Alman devini yıkmayı başardı!

Yarı final için büyük oranda favori gösterilen Bayern Münih, rakibinin kilidini ilk yarıda açamadı. 52. dakikada Robert Lewandowski, Almanları bir nebze olsun rahatlatan golü kaydetti.

2. golü arayan Bayern Münih, turu uzatmalara bırakmadan sonlandırmak için yüklendiği anlarda kalesinde golü gördü! Villarreal, 88. dakikada oyuna 4 dakika önce giren Samuel Chukwueze’nin kontra atakta attığı golle skoru 1-1’e getirdi.

Bu golden sonra Bayern Münih taraftarları buz keserken, ev sahibi takımın abluka altına aldığı Villarreal kalesinde ikinci golü bulamadı.

Bir önceki turda Juventus’u eleyen Villarreal, 2020’nin şampiyonu Bayern Münih’i de eleyerek yarı finale yükselmeyi başardı.

Villarreal, yarı finalde Benfica-Liverpool eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.