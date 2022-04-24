Zeki Çelik Lille’e hayat verdi

Fransa Ligue 1 34. hafta karşılaşmasında Strasbourg'u ağırlayan Lille, milli futbolcu Zeki Çelik'in son dakikalarda gelen golüyle 1-0 kazandı ve 6 hafta sonra galip geldi.

Sozcu.com.tr

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Fransa’da 11 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Strasbourg, 34. hafta mücadelesinde Lille’e konuk oldu.

İlk yarısı golsüz beraberlikle geçilen maçta ev sahibi Lille birçok fırsattan eli boş dönerken, 87’de sahneye çıkan Zeki Çelik maçın hikayesini değiştiren isim oldu. Burak Yılmaz’ın 90 dakika forma giydiği maçta, sol kanattan yapılan ortayı arka direkte tamamlayan Zeki Çelik takımını 1-0’lık galibiyete taşıyan isim oldu.

Bu sonuçla 6 haftalık galibiyet hasretine son veren Lille, rakibinin 11 maçlık yenilmezlik serisini de bitirdi. Bu sonuçla puanını 51 yapan Lille 9. sırada yer alırken, 6. sıradaki Strasbourg 56 puanda kaldı.