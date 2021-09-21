2 ay önce oğlunu kaybeden Michael Ballack’tan duygu dolu paylaşım

Alman futbolunun efsane isimlerinden Michael Ballack 2 ay önce trafik kazası sonucu hayatını kaybeden oğlu Emilio'nun doğum gününde duygusal bir paylaşım yaptı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

2 ay önce oğlu Emilio’yu trafik kazasında kaybeden efsane futbolcu Michael Ballack, Instagram hesabından duygusal paylaşım yaptı. Bayer Leverkusen’de yıldızı parlayan, Bayern Münih ve Chelsea gibi devlerde de forma giyen Michael Ballack hayata veda eden oğlunun doğum gününde yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.

ÇIKAN YANGINDA KURTARILDI ANCAK…

Alman Milli Takımı’nın efsane oyuncusu, 2 ay önce Lizbon’un güneyindeki Troia’da yaşanılan kazada 18 yaşındaki oğlu Emilio Ballack’ı kaybetmişti. Emilio, Lizbon yakınlarında atv olarak bilinen araçla kaza geçirmiş, kaza esnasında çıkan yangından kurtarılmış ancak tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamamıştı.

Ballack, oğlunun fotoğrafının altına “Tam 19 yıl önce 17:36’da doğdun. Yokluğun seni daha çok sevmeme neden oluyor” ifadeleriyle duygularını yazarak paylaştı. Yıldız ismin bu paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni gelirken, Ballack’ın yakın arkadaşları da destek mesajları paylaştı.