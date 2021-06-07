21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası’nda kupa Almanya’nın

21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde Almanya ile Portekiz, Slovenya’nın başkenti Ljubljana’daki Stozice Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, 49. dakikada Lukas Nmecha Almanya’yı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 90 dakikada başka gol olmayınca Panzerler şampiyonluğu elde etti.

Türk asıllı Alman futbolcu Salih Özcan mücadelede 90+2. dakikaya kadar forma giyerken, geçtiğimiz sezon Galatasaray’da kiralık olarak oynayan Gedson Fernandes ise maça 83’üncü dakikada Florentino’nun yerine dahil oldu.

Almanya, 2009 ve 2017 yıllarında da kupayı müzesine götürmüştü.