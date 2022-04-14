45 günde devri Kartal

Beşiktaş'ta Teknik Direktör İsmael, kalacak ve gidecek isimleri belirleyip yapılacak transferleri Ceyhun Kazancı’ya sunacak. Başkan Çebi de seçim maratonuna girecek.

Doğan GÜNDOĞDU

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Yeni sezon çalışmalarına Valerien İsmael'i teknik direktörlüğe getirip start veren Beşiktaş'ı yoğun bir tempo bekliyor. Siyah-beyazlılar, yönetimsel ve sportif anlamda mayıs sonuna kadar uykusuz geceler geçirecek. Futbol takımından start veren Kartal'da İsmael'den geniş bir rapor istendi. Fransız teknik adam, mevcut kadrodan 16 isimle yola devam etmeye karar verip öncelikle gidecek futbolcuları tespit etti.

YÖNETİM KURULU DEĞİŞİYOR

Transfer yapılacak bölgeleri de belirleyen İsmael, hazırladığı geniş raporu Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'ya sunacak. 30 gün içinde futbol takımındaki tüm belirsizliklerin çözülmesi beklenirken bu konuda Kazancı'ya tam yetki veren Başkan Ahmet Nur Çebi de seçim marotuna girecek. Çebi, mayısta yapılacak seçimde yeni yönetimini oluşturup güçlü bir şekilde görevine devam etmek için kolları sıvadı.

KAZANCI’DAN ALMANYA ÇIKARMASI

Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, iki önemli konu için Almanya'ya gitti. Kazancı, kaleci Ersin'e ciddi bir şekilde talip olan Stuttgart yönetimiyle masaya oturacak. Kazancı, Can Bozdoğan'ın 1.8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla ilgili Schalke ile de pazarlık yapacak.

PATRIC LİSTEDE

Savunmaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Abdülkerim Bardakçı'nın yanı sıra Avrupa'da da arayışta. Siyah-beyazlılar, Lazio forması giyen 28 yaşındaki İspanyol stoper Patric'i de listeye ekledi. Barcelona altyapısı çıkışlı olan ve 7 yıldır Lazio'da görev yapan Patric'in kontratı sezon sonunda bitecek.

ROSIER’IN GÖZÜ REKORDA

İSMAEL'İN göreve gelmesiyle birlikte geçen sezonki süper pefrormansına tekrar kavuşan Valentin Rosier'in yeni bir hedefi var. 2017-18'de Dijon ve geçen sezon Beşiktaş formaları altında 37 resmi maça çıkan Fransız sağ bek, kalan haftalarda 3 maçta daha oynarsa 38 maçla kariyer rekoru kıracak.