6 puanlık maçta gülen Adanaspor oldu

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Boluspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Alt sıralardan kopmak isteyen iki takımın 6 puanlık maçında 2-1’lik skorla gülen taraf konuk ekip oldu. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 32 puanda kalırken, Adanaspor 31 puana yükseldi.

Maçtan dakikalar

8. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın sert şutunda kaleci topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

15. dakikada Adanaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Özkan'ın şutunda top ağlara gitti. 0-1

30. dakikada Boluspor atağında topla birlikte ceza sahası içine kadar giren Kasongo, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutu direkten döndü.

32. dakikada Boluspor'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gönderilen hava topuna yükselen Kasongo'nun kafa şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

61. dakikada Adanaspor atağında topla birlikte ceza sahasına giren Ahmethan Köse'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Onur Özütoprak , Serdar Diyadin, Burak Cansız

Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Oğuzhan Berber, Emin Bayram, Aykut Demir, Burak Asan (Diouf dk. 82), Gökhan Sazdağı, Araz Abdullayev (Marlinho dk. 67), Muhammed Gümüşkaya, Mustafa Çeçenoğlu (Hamza Gür dk. 75), Kasongo

Yedekler: Ömer Alıcı, Atamer Bilgin, Burak Bekaroğlu, Tugay Kaçar, Ali Keten, Arda Köksal, Muhsin Yıldırım,

Teknik Direktör: Reha Erginer

Adanaspor: Karacic, Donkor, Evren Korkmaz, Furkan Şeker, Canberk Dilaver, Serdar Özkan (Ömer Çakı dk. 88), Atalay Babacan (Ömer Çiçek dk. 77), Celil Yüksel (Umut Sözen dk. 88), Uğurcan Yazgılı, Eren Keleş (Ergin Keleş dk. 61), Ahmethan Köse (Serhat Tunç dk. 77)

Yedekler: Burak Çapkınoğlu, Cenk Alptekin, Berkan Fırat, Hüseyin Çolak, Fıratcan Üzüm,

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Goller: Serdar Özkan (dk. 15), Ahmethan Köse (dk. 61) (Adanaspor), (Kasongo dk. 32) (Boluspor)

Sarı kartlar: Canberk Dilaver, Furkan Şeker, Umut Sözen (Adanaspor), Mustafa Çeçenoğlu, Aykut Demir (Boluspor)