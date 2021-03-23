A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası Elemeleri programı

Pandemi nedeniyle sıkışan futbol takviminde yeni bir sayfa açılıyor. Tüm liglere, 2022'de Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nın elemeleri nedeniyle ara verildi.

Avrupa elemelerinde G Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, en güçlü iki rakibiyle açılışı yapacak. İlk antrenmanını dün gerçekleştiren Milliler, yarın İstanbul'da Hollanda, 27 Mart Cumartesi günü (Norveç hükümetinin Covid-19 kararları nedeniyle) İspanya'nın Malaga kentinde Norveç, 30 Mart Salı günü yine İstanbul'da Letonya ile karşılaşacak.

İlk bölümü bu üç maçla tamamlanacak elemelerde ikinci perde, Avrupa Şampiyonası sonrası eylül ayında oynanacak. Türkiye, FIFA Dünya Sıralaması'nda 32. durumda bulunuyor.

Hollanda | FIFA sıralaması: 14

En güçlü futbol ülkelerinden. 1988'in Avrupa şampiyonu. Dünya Kupası'nda üç kez final oynayıp kaybettiler. Sneijder en çok forma giyen, Van Persie ise en çok gol atan oyuncu. Mevcut kadroda Galatasaraylı Babel de var. Teknik Direktör Frank de Boer.

Norveç | FIFA sıralaması: 44

Daha önce 3 kez (1938, 1994, 1998) Dünya Kupası'na, 1 kez Avrupa Şampiyonası'na (2000) katıldılar. Stale Solbakken çalıştırıyor. Haaland, Sörloth, King, Odegaard gibi yıldızları var. Galatasaraylı Martin Linnes de kadroda.

Karadağ | FIFA sıralaması: 63

2007'den beri uluslararası futbol arenasında. Miodrag Radulovic'in çalıştırdığı takımın yıldızı, 58 maçta 28 gol atan kaptan Stevan Jovetic. Atletico Madrid'in stoperi Stefan Savic de savunmanın lideri.

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Letonya | FIFA sıralaması: 136

EURO 2004'e baraj maçlarında Türkiye'yi eleyerek katılmışlardı. Teknik direktörlük koltuğunda Dainis Kazakevics oturuyor. Kadronun en deneyimli ismi, Olimpija Ljubljana'nın stoperi Maksimenko.

Cebelitarık | FIFA sıralaması: 195

2013'ten beri UEFA, 2016'dan beri FIFA üyesi. Grubun en zayıf halkası. 2013'ten bu yana oynadıkları 52 resmi maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik, 41 yenilgi aldılar; 20 gol atıp 178 gol yediler.