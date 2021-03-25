Aaron Boupendza, Afrika Uluslar Kupası’nı salladı

Süper Lig’de attığı jeneriklik gollerle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Hatayspor forveti Aaron Boupendza, Gabon Milli Takımı ile bu kez Afrika Uluslar Kupası’nı sallamayı başardı.

D Grubu’nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşan Gabon, 44. dakikada Aaron Boupendza’nın golüyle 1-0 öne geçerken, 24 yaşındaki futbolcu müthiş bir gole imza attı.

Sol kanatta topla buluşan Boupendza, güzel hareketlerle rakibini ekarte etmeyi başardı ve açısı kapalı olmasına rağmen sol ayağıyla yaptığı sert şutla topu ağlara göndererek ülkesini 1-0 öne geçirdi.

Maçın 72. dakikasında Denis Bouanga ve 86. dakikasında Pierre Emerick Aubameyang’ın golleriyle Gabon sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı. Boupendza 89. dakikada oyundan alınırken, Fenerbahçe forması giyen savunma oyuncusu Marcel Tisserand ise, Demokratik Kongo’nun kaptanı olarak sahada 90 dakika mücadele etti. Süper Lig’de bu sezon 18 golü bulunan Boupendza, gol krallığı yarışında zirvede yer alıyorç