Abdullah Avcı’dan tepki: Hep mi kavga edelim?

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Herkes itiraz ediyor. Her şeye konuşuluyor. Hep mi kavga edelim?" dedi.

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Süper Lig’in 7. haftasında Trabzonspor, sahasında oynadığı maçta Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından beIN Sports’a açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hakemin gösterdiği kırmızı karta ve saha dışına çıkan konuşmalara tepki gösterdi.

İki haftadır kırılmalar yaşadıklarını belirten Abdullah Avcı “Zaman zaman oyun içinde kırılmalar yaşıyoruz. Nasıl kırılmalar? Oyun aslında bizim hakimiyetimizde başladı. Saha dağılımımızda sıkıntı vardı. Belki fazla üretemiyorduk ama sabırlı oynuyorduk. Sarı kart tartışılır. Öncesinde bence faul var. Sordum teyit de aldım. Benim içeride hiçbir avantajım yok, olmasını da istemiyorum ama bu kadar kolay sarı kart olmaması lazım. Oyunun ikinci yarısıyla kontrolü ele alıyoruz. Oyunu tam çevireceğiz ikinci sarı kart ve kırmızı kartla 10 kişi kalıyoruz. Pozisyonda oyuncumuz ayağını uzatıyor, rakip düşüyor, hemen sarı kart. Bu kadar kolay olmamalı” dedi.

“HEP Mİ KAVGA EDELİM?”

Saha dışına çıkan konuşmalara da tepki gösteren Abdullah Avcı “Herkes itiraz ediyor. Böyle bir kültür oluştu. Ben sahanın içinde kalmak istiyorum. Topun oyunda kaldığı süreden bahsediyorum. Her şeye konuşuluyor. O zaman nasıl oynayacağız? Nasıl oyunun içinde kalacağız? Nasıl bu oyunu geliştireceğiz? Hep mi kavga edelim? Hep mi tartışalım?” ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayı kazanacak pozisyonlar ürettiklerini belirten Abdullah Avcı “Çizgiden çıkanlar var, her türlü pozisyon var, vurabildikleri var, vuramadıkları var. Hedefe ve şampiyonluğa giden bir takımda bu kadar cezalı duruma düşemeyiz. Geçen hafta bir kırmızı kart… Net bir karttı. Oyuncumuzun görmemesi gerektiğini söylemiştim. Ama bugün gördüğümüz kırmızı kart basitti” şeklinde konuştu.

Uğurcan’ın yediği gol ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Abdullah Avcı “Uğurcan ikinci yarıda iyi bir kurtarış yaptı, ilk yarıda hatalı bir gol yedi. Olabilir” dedi.