CANLI | Adana Demirspor Beşiktaş maçı | Süper Lig 25. hafta

Adana Demirspor Beşiktaş maçının canlı yayın anlatımı Sözcü'de! Ligde 2 maçtır kazanan Adana Demirspor, deplasmanlarda kötü sonuçlar alan Beşiktaş karşısında da seriyi sürdürmek istiyor! Hafta için kupada turlayan siyah-beyazlılar ise ligdeki 2 maçlık galibiyet özlemini sonlandırmayı hedefliyor.

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Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadyumu’ndaki mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Maçın başlama saati 20.00. Karşılaşma öncesi Adana Demirspor 40 puanla 3. sırada yer alırken, ligde 2 haftadır kazanamayan Beşiktaş ise 37 puanla 7. sırada bulunuyor.

BEŞİKTAŞ’IN EKSİKLERİ

Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Josef de Souza, Rosier, N’Koudou ve Oğuzhan Özyakup alınmadı. Ayrıca cezalı olan Pjanic cezası nedeniyle yok.

Bu maçta Larin, Batshuayi ve Rıdvan Yılmaz bu maçta sarı kart görmeleri halinde Cumartesi günü oynanacak Altay maçında cezalı duruma düşecek.