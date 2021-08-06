Adana Demirspor ve Beşiktaş yenişemedi: 1-1

Hazırlık karşılaşmasında Beşiktaş ve Adana Demirspor karşı karşıya geldi. İkinci yarıda atılan gollerle mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

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Süper Lig’in son şampiyonu Beşiktaş ve TFF 1. Lig’in son şampiyonu Adana Demirspor hazırlık karşılaşmasında bir araya geldi. Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan Adana Demirspor-Beşiktaş karşılaşması 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 60. dakikasında penaltı kazanan siyah beyazlılar, Kevin Nkoudou ile 1-0’lık üstünlüğü sağladı. Golden 4 dakika sonra Adana Demirspor, 62. dakikada Mario Balotelli’nin yerine oyuna giren Britt Assombalonga’nun 2 dakika sonraki golüyle skoru 1-1’e getirirken, kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

26 yıl sonra Süper Lig’de yer alacak olan Adana Demirspor, Beşiktaş karşısında taraftarıyla da hasret giderdi ve TFF 1. Lig şampiyonluğunun kupa törenini düzenledi.

Maçtan dakikalar

4. dakikada ceza sahasında topla buluşan Güven, kaleci Ferhat ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Ferhat’ı çalımlamak isterken pozisyonu değerlendiremedi.

11. dakikada Gökhan'ın köşe atışında ceza sahası dışında topla buluşan Mehmet’in sert şutu auta çıktı.

17. dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası dışında karambolde topla buluşan Sinan pasını, Pa Dibba'ya yolladı. Pa Dibba'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

22. dakikada Beşiktaş'ın atağında ceza yayının önünde arkası dönük halde topla buluşan Güven, dönerek sert bir vuruş yaptı. Güven'in şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

25. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Balotelli’nin sert vuruşunda, kaleci Ersin topu son anda uzaklaştırdı.

43. dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Sinan, kaleyi görür görmez sert bir sut çekti. Sinan'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

52. dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası içerisinde karambolde topla buluşan Pa Dibba, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Ersin'i geçemedi.

58. dakikada Beşiktaş'ta Atiba'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Josep, ceza sahasında girdiği anda Rassoul'un müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

60. dakikada Beşiktaş'ta penaltı noktasında topun başına geçen N'Koudou, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

64. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanatta gelişen atağında Akintola topa sert vurdu. Kaleciden dönen topa Castro dokundu. Utku bir kez daha topu çeldi ancak ancak Assombalonga yakın mesafeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu 1-1

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