Adana Demirspor yöneticisi Şentürk Çalık corona virüsüne yenik düştü

TFF 1. Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu Adana Demirspor'un Yönetim Kurulu üyesi Şentürk Çalık, 55 yaşında corona virüsü tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

TFF 1’inci Lig’in 34’üncü haftasında Adana Demirspor, 9 Mayısta deplasmanda İzmir ekibi Menemenspor’u 4-1 mağlup etti. Mavi-lacivertli ekip, ligi 70 puanla şampiyon olarak kapatıp 26 yıllık özlemin ardından Süper Lig’e yükseldi. Bu şampiyonluğun ardından mavi-lacivertli camiada ve kentte büyük sevinç hakim olurken şampiyonluk kutlamaları sırasında yoğun bakımda olan Adana Demirspor’un tecrübeli yöneticilerinden iş insanı Şentürk Çalık ise kulübünün başarısına şahit olamadı.

Mavi-lacivertli ekibin yönetim kurulunda olan iş adamı 55 yaşındaki Şentürk Çalık, corona virüsü tedavisi gördüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti. Kulüpten yapılan açıklamada, “Bir süredir Ç.Ü Balcalı Hastanesi Covid-19 servisi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören yöneticilerimizden Şentürk Çalık'ı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz” denildi.

SOSYAL MEDYADAKİ SON MESAJI YÜREK BURKTU

Öte yandan merhum Şentürk Çalık’ın sosyal medya hesabından TFF 1 Lig’ in 26’ncı haftasında Adana Demirspor’un İstanbulspor’u 2-0 yendiği maçın ardından yayınladığı mesaj yürek burktu. Mesajında galibiyeti kutlayan Çalık, ”İşte böyle, emin adımlarla zirveye. Tebrikler şimşeğim” ifadeleri kullandığı görüldü.