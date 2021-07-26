Adana Demirspor’dan bir bomba transfer daha: Benjamin Stambouli

Süper Lig’in yeni ekibi Adana Demirspor, Benjamin Stambouli’yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, mavi Lacivertli ekip, Montpellier, Tottenham ve Paris Saint Germain'in yanı sıra son olarak Schalke 04 forması giyen 30 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Fransa’da Montpellier ve PSG ile Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan Stambouli, geçen sezon Bundesliga’da oynadığı 24 maçta 2 asist yaptı.

Adana ekibi daha önce Mario Balotelli, Younes Belhanda, Jonas Svensson ve Lucas Castro gibi önemli isimlere imza attırmıştı.