Adanaspor Menemenspor karşısında gol oldu yağdı

Adanaspor, sahasında konuk ettiği Menemenspor'u farklı mağlup ederek bu sezon ilk galibiyetini aldı.

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TFF 1. Lig'in 4. haftasında Adanaspor evinde karşılaştığı Menemenspor'u 6-2’lik skorla mağlup etti.

Adanaspor’un gollerini Ozegovic (3), Evren, Samet Ali ve Ahmethan kaydederken, Menemenspor’un golleri Sabbah ve Ahmet’ten geldi.

Adanaspor, bu sezon ilk galibiyetini alarak puanını 5’e yükseltti. Menemenspor ise 3 puanda kaldı.

Yılmaz Akbaşlı: Galibiyeti Berkan arkadaşımıza armağan ediyoruz

Maç sonu basın toplantısında konuşan Adanaspor'un Teknik Sorumlusu Yılmaz Akbaşlı, “3 haftadır takımımız galibiyete yakın futbol oynuyordu. Keçiörengücü saymazsak maçlarda üstün olan taraf bizdik. Galibiyeti de ayağı kırılan Berkan arkadaşımıza armağan ediyoruz” diye konuştu.

Berkan Fırat'ın sağlık durumu hakkında da bilgi veren Akbaşlı, “Ayağı kırık. Şuanda ne boyutta olduğunu pek bilmiyoruz hastanede olmadığımız için. Detaylarını öğrenip bilgi vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Dilaver Mutlu: İyi çalışmıştık

Maç sonu basın toplantısında konuşan Menemenspor'un Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, “Fazla söylenecek şey yok. İlk yarıda iyi oynamadık. İkinci yarıya da çok iyi başlamadık. Geriden gelmek zor. Bugün hem pozisyon hataları hem de bireysel hata yaptık. Aslında milli takım arasında iyi çalışmıştık ama uygulamaya gelince farklı olabiliyor. Adanaspor'u tebrik ediyoruz. Bu ara maç sıklığı var. Manisa maçıyla telafi etmeye çalışacağız” diye konuştu.

Karşılaşmanın önemli anları

GOL! 6′ Adanaspor’da ceza sahası içerisinde topla buluşan Ozegovic, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

18′ Adanaspor'da Berkan Fırat, Menemensporlu Mahamadou ile ikili mücadelesinde sağ ayağı kırılarak oyundan çıktı.

GOL! 24′ Menemenspor'da Berkan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Sabbah, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

GOL! 50′ Adanaspor'da Bruns'un ceza sahası dışından açtığı ortaya düzgün bir kafa vuran Evren, topu ağlara gönderdi. 2-1

GOL! 66′ Adanaspor'da köşe vuruşu kullanan Celil'in ortasında topla buluşan Samet meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1

GOL! 69′ Menemenspor'da ceza sahası içerisinde Pote'nin verdiği ara pasla buluşan Ahmet, topu ağlara gönderdi 3-2

GOL! 71′ Adanaspor'da Serdar'ın savunma arkasına attığı ara pasla buluşan Ozegovic, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4-2

GOL! 86′ Adanaspor'da Bruns'un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ozegovic’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-2

GOL! 88′ Adanaspor'da Ahmethan, rakibinden kaptığı topu Menemenspor'un ceza sahası içerisine kadar sürdü. Burada kaleci Batuhan ile karşı karşıya kalan Ahmethan, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 6-2

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Alper Akarsu, Oğuz Terzi, Sabri Öğe

Adanaspor: Burak, Donkor, Evren, Roche, Uğurcan, Celil, Berkan (Tetteh dk. 22, Serdar dk. 63), İsmail, Bruns, Samet Ali (Ahmethan dk. 85), Ozegovic

Yedekler: Karacic, Harun, Rüştü, İbrahim, Fıratcan

Teknik Sorumlu: Yılmaz Akbaşlı

Menemenspor: Batuhan, Mazlum, Ömer, Emre, İlyas, Berkan (Emre dk. 46), Sabbah, Alhassan (Pote dk. 68), Mahamadou (Cem dk. 65), Rasheed, Ahmet (Edouard dk. 75)

Yedekler: Murat, Abdullah, Kerem, Batuhan, Mete, Sinan

Teknik Sorumlu: Dilaver Mutlu

Goller: Ozegovic (dk. 6, 71, 86), Evren (dk. 50), Samet Ali (dk. 66), Ahmethan (dk. 88) (Adanaspor), Sabbah (dk. 24), Ahmet (dk. 69) (Menemenspor)

Sarı kartlar: Ozegovic, Bruns, Celil, Samet Ali (Adanaspor), Mahamadou, Mazlum, Cem (Menemenspor)

TFF 1. Lig’de bugün oynanan diğer maçlarda ise şu sonuçlar alındı:

Ümraniyespor 2-0 Bandırmaspor

Eyüpspor 0-2 Denizlispor

Manisa FK 0-1 BB Erzurumspor